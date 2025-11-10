सोलापूर

Purvesh Sarnaik : सोलापूरला शिवसेनेचा बालेकिल्ला बनवा: शिवसेना युवासेनेचे प्रदेशाध्यक्ष पूर्वेश सरनाईक; नेतृत्वाने युवासैनिकांनीही संधी द्यावी

Make Solapur a Shiv Sena Stronghold: १९ नोव्हेंबरपासून मंत्री प्रताप सरनाईक हे सोलापुरात ठाण मांडून बसणार असल्याचेही सांगितले. युवासनेचे कार्यकर्ते व पदाधिकारी हे केवळ सतरंज्या उचलणे व झेंडे लावण्यासाठी, रॅलीसाठी नाहीत. त्यांना योग्य ती संधी स्थानिक नेतृत्वाने द्यावी.
Yuva Sena President Purvesh Sarnaik addressing youth workers in Solapur, urging leadership to empower young party members.

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : शिवसेनेची संपूर्ण राज्यात जोरदार घौडदौड सुरू आहे. नागरिकांचा विश्वास शिवसेना पक्षावर वाढत चालला आहे. म्हणूनच धाराशिवमध्ये स्वबळावर लढण्याची भाषा करणारे आता महायुतीची भाषा शिवसेनेची ताकद वाढल्यानेच करत आहेत. त्याप्रमाणेच सोलापुरातील युवासैनिकांनी ज्येष्ठ शिवसैनिकांच्या खांद्याला खांदा लावून सोलापूरला शिवसेनेचा मजबूत बालेकिल्ला बनवा, अशा सूचना शिवसेना युवासेनेचे प्रदेशाध्यक्ष पूर्वेश सरनाईक यांनी केल्या.

