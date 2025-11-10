Purvesh Sarnaik : सोलापूरला शिवसेनेचा बालेकिल्ला बनवा: शिवसेना युवासेनेचे प्रदेशाध्यक्ष पूर्वेश सरनाईक; नेतृत्वाने युवासैनिकांनीही संधी द्यावी

सोलापूर : शिवसेनेची संपूर्ण राज्यात जोरदार घौडदौड सुरू आहे. नागरिकांचा विश्वास शिवसेना पक्षावर वाढत चालला आहे. म्हणूनच धाराशिवमध्ये स्वबळावर लढण्याची भाषा करणारे आता महायुतीची भाषा शिवसेनेची ताकद वाढल्यानेच करत आहेत. त्याप्रमाणेच सोलापुरातील युवासैनिकांनी ज्येष्ठ शिवसैनिकांच्या खांद्याला खांदा लावून सोलापूरला शिवसेनेचा मजबूत बालेकिल्ला बनवा, अशा सूचना शिवसेना युवासेनेचे प्रदेशाध्यक्ष पूर्वेश सरनाईक यांनी केल्या..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...शनिवारी (ता. ८) सोलापुरातील शिवस्मारक सभागृहात झालेल्या ''युवा-विजय महाराष्ट्र अभियान'' मेळाव्यात ते बोलत होते. याप्रसंगी किरण साळी, माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे, माजी आमदार शहाजीबापू पाटील, महेश साठे, जिल्हाप्रमुख अमोल शिंदे, अमर पाटील, शहराध्यक्ष सचिन चव्हाण, माजी नगरसेवक मनोज शेजवाळ, युवासेना कार्यकारिणी सदस्य सुजित खुर्द, प्रियांका परांडे, सागर पाटील, युवा सेनेचे जिल्हाप्रमुख प्रियदर्शन साठे, बालाजी बागल, प्रथमेश म्हेत्रे, गणेश जाधव, अनिकेत राठोड, शहर सचिव समर्थ बिराजदार उपस्थित होते.. यावेळी बोलताना त्यांनी १९ नोव्हेंबरपासून मंत्री प्रताप सरनाईक हे सोलापुरात ठाण मांडून बसणार असल्याचेही सांगितले. युवासनेचे कार्यकर्ते व पदाधिकारी हे केवळ सतरंज्या उचलणे व झेंडे लावण्यासाठी, रॅलीसाठी नाहीत..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.त्यांना योग्य ती संधी स्थानिक नेतृत्वाने द्यावी. युवासैनिकांनीही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील कामाच्या बळावरच पक्ष वाढवून दाखवावा. त्यानंतर योग्य त्या मागण्या कराव्यात, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.