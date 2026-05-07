Rabindranath Tagore History: ८८४ ते १८९२ दरम्यान टागोरांचे सोलापुरात वास्तव्य; साहित्यनिर्मितीला मिळाली नवी दिशा, तीन वेळा वास्तव्यातील ऐतिहासिक ठसा!

-अरविंद मोटे सोलापूर : सोलापूर शहराचा सांस्कृतिक इतिहास उलगडताना एक अनमोल अध्याय समोर येतो. तो म्हणजे टागोर कुटुंबीयांचा या शहराशी असलेला जिव्हाळ्याचा संबंध. रवींद्रनाथ टागोर यांनी सोलापूरमध्ये तीन वेळा अनेक दिवसांसाठी मुक्काम केला होता. या वास्तव्यातच त्यांनी ‘राजा ओ राणी’ हे नाटक लिहिले..Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .रवींद्रनाथ टागोर यांचा सोलापूरशी असलेला संबंध केवळ योगायोग नव्हे, तर तो या शहराच्या सांस्कृतिक जडणघडणीला आकार देणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. ब्रिटिशकालीन सोलापुरात १८८४ मध्ये रवींद्रनाथ टागोर यांचे बंधू सत्येंद्रनाथ टागोर हे मुख्य न्यायाधीश म्हणून रुजू झाले आणि जवळपास नऊ वर्षे त्यांनी येथे कार्य केले. भारतीय नागरी सेवेत प्रवेश करणारे पहिले भारतीय अधिकारी म्हणून त्यांची ओळख होती. त्यांच्या कार्यकाळात सोलापूरच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात अनेक सकारात्मक बदल घडले..कल्पतरू साप्ताहिकात ऐतिहासिक नोंदी१८९३ मध्ये सत्येंद्रनाथ टागोर सोलापूर सोडून जात असताना शहराने त्यांना भावनिक निरोप दिला. पंधरा दिवस चाललेले निरोप समारंभ, नागरिकांची उपस्थिती आणि कृतज्ञतेची भावना यावरून त्यांच्या कार्याची पावती मिळते..आजही जिवंत असलेला वारसाटागोर कुटुंबीय ज्या बंगल्यात राहत होते, तो आजही सोलापुरात अस्तित्वात आहे. न्यायाधीश निवासस्थानांच्या परिसरातच तो बंगला आहे. मात्र, या ऐतिहासिक वारशाचे जतन आणि प्रसार करण्याची गरज प्रकर्षाने जाणवते. सोलापूर विद्यापीठात ‘टागोर अध्यासन’ सुरू करून साहित्य, संगीत, नृत्य आणि दृश्यकलेच्या अभ्यासाला चालना देता येऊ शकते. तसेच, या वारशावर आधारित सांस्कृतिक उपक्रम राबवण्याची आवश्यकता आहे..संशोधनाची नवी दिशा‘कल्पतरू’सारख्या ऐतिहासिक साप्ताहिकांमधील नोंदींमुळे टागोर कुटुंबीयांचा सोलापूरशी असलेला संबंध अधिक स्पष्ट होत आहे. या विषयावर सखोल संशोधन केल्यास सोलापूरच्या सांस्कृतिक इतिहासातील अनेक नवे पैलू उलगडण्याची संधी आहे..सोलापूर ही केवळ औद्योगिक किंवा व्यापारी नगरी नाही, तर ती विश्वकवी रवींद्रनाथ टागोर यांच्या स्पर्शाने समृद्ध झालेली सांस्कृतिक भूमी आहे. टागोरांच्या आठवणी जतन करणे म्हणजे आपल्या इतिहासाचा सन्मान करणे होय. हा वारसा पुढील पिढ्यांपर्यंत पोचवण्याची गरज आहे.- सीमंतिनी चाफळकर, वास्तुविशारद आणि वारसाप्रेमी.Document Registration: मुद्रांक शुल्क विभागाचा नवा निर्णय; राज्यात ६० खासगी दस्तनोंदणी केंद्रे सुरू होणार, प्रक्रिया आता खासगी हातात! .१८८४ ते १८९२ मध्ये तीन वेळा वास्तव्यसत्येंद्रनाथ टागोर यांच्या निमित्ताने रवींद्रनाथ टागोर यांचे सोलापूरमध्ये अनेकदा आगमन झाले. १८८४ ते १८९२ या काळात त्यांनी किमान तीन वेळा येथे वास्तव्य केले. पत्नी मृणालिनी आणि मुलांसह त्यांनी काही काळ सोलापूरमध्ये मुक्काम ठोकला होता. या वास्तव्यातच त्यांनी ‘राजा ओ राणी’ हे नाटक लिहिले. त्यांच्या सर्जनशीलतेला सोलापूरच्या वातावरणाने चालना मिळाल्याचे त्यांच्या पत्रव्यवहारातून स्पष्ट होते. सोलापूरचे हवामान, शांतता आणि सामाजिक वातावरण यांचा त्यांच्या लेखनावर प्रभाव पडल्याचे दिसते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.