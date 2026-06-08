Solapur Railway Station: आधारकार्ड नसल्यानं व्हीलचेअर नाकारली, सोलापूर रेल्वे स्थानकात दोन तास वेदनांनी रुग्ण विव्हळत

सोलापूर: द्वारका, सोमनाथ येथे देवदर्शनासाठी गेलेले धाराशिवचे एक कुटुंब सकाळी साडेदहाच्या सुमारास फलाट क्रमांक तीनवर उतरले. ३५ वर्षीय महिला रुग्णाला किडनी स्टोनच्या आजारामुळे पोटात प्रचंड वेदना सुरू झाल्या होत्या. मात्र, व्हीलचेअर आणि मदतीअभावी या रुग्णाला दुपारी १२ वाजेपर्यंत स्टेशनवरच ताटकळत राहावे लागले..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.धाराशिव येथील सांजारोड येथे राहणाऱ्या सोनाली रमेश धामणे (वय ३५) या त्यांच्या मोठ्या बहिणीसोबत द्वारका, सोमनाथ येथे देवदर्शनासाठी रेल्वेने गेल्या होत्या. अहमदाबाद येथून हे सर्वजण रेल्वेने मुंबईला आले व त्यानंतर लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथून त्यांनी रात्री सोलापूरकडे प्रवास सुरू केला. रात्री दादरपासूनच त्यांना पोटदुखीचा त्रास सुरू झाला होता. मात्र, सोलापूर जवळ येताच हा त्रास खूप वाढला. स्टेशनवर उतरताना त्यांना असह्य वेदना होऊ लागल्या..सोलापूरला उतरल्यानंतर त्यांच्यासोबत त्यांच्या मोठ्या बहिणी वर्षा मोरे या थांबल्या व सोबतच्या लहान मुलांनी जाऊन स्टेशनमास्तरांना घडलेला प्रकार सांगितला. मात्र, आधारकार्डशिवाय व्हीलचेअर देण्यास त्यांनी नकार दिला. तसेच मदतीसाठीही कोणालाही पाठविले नाही. अखेर मुंबईकडे निघालेल्या सोलापूरच्या यसूफ शेख या तरुणाने स्वतःचे आधारकार्ड देऊन व्हीलचेअर आणली आणि आश्विनी हॉस्पिटलच्या मदत केंद्राकडून या रुग्णाला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्याची व्यवस्था केली. लोहमार्ग पोलिसांव्यतिरिक्त या प्रवाशाच्या मदतीला कोणीही आले नाही. आधारकार्डअभावी या महिला प्रवाशाला दुपारी बारा वाजेपर्यंत स्टेशनवरच ताटकळत राहावे लागले..प्रवाशांना मिळणाऱ्या सुविधाप्राथमिक उपचार : स्थानकावर रेल्वे कर्मचाऱ्यांकडून मिळणारे प्राथमिक उपचार पूर्णपणे मोफत असतात.रेल्वे किंवा खासगी डॉक्टर पाचारण करणे : रुग्णाची प्रकृती गंभीर असल्यास स्थानकावर सरकारी किंवा रेल्वेचे डॉक्टर बोलावू शकते. रेल्वे बोर्डाच्या नियमांनुसार, यासाठी प्रवाशाकडून अगदी नाममात्र शुल्क (सुमारे १०० रुपये) आकारले जाते. मात्र, औषधांचा खर्च वेगळा द्यावा लागतो..रुग्णवाहिका आणि पुढील उपचार : जर रुग्णाची प्रकृती स्थानकावर किंवा धावत्या ट्रेनमध्ये गंभीर झाली आणि त्याला मोठ्या रुग्णालयात हलविणे गरजेचे असेल, तर रेल्वे प्रशासन त्वरित १०८ रुग्णवाहिका किंवा स्थानिक सरकारी/खासगी रुग्णालयांच्या रुग्णवाहिकांशी संपर्क साधून ती स्टेशनबाहेर तयार ठेवते. रुग्णाला स्ट्रेचर किंवा व्हीलचेअरच्या मदतीने सुरक्षितपणे रुग्णवाहिकेपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी रेल्वे कर्मचाऱ्यांची असते..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.नियम काय सांगतो, तातडीच्या प्रसंगीमदत कशी मिळवाल?ट्रेनमध्ये असताना : त्वरित आपल्या डब्यातील तिकीट तपासनीस, अटेंडंट किंवा गार्ड यांच्याशी संपर्क साधा.रेल्वे स्थानकावर असल्यास : थेट स्टेशनमास्तरांच्या कार्यालयात जाऊन मदत मागा.हेल्पलाइन नंबर : प्रवाशांना रेल्वेच्या १३९ या एकाच हेल्पलाइन नंबरवर कॉल करून किंवा ''RailMadad'' (रेल मदत) ॲपद्वारे तत्काळ वैद्यकीय मदतीची मागणी करता येते. त्यानंतर पुढील येणाऱ्या स्टेशनवर वैद्यकीय टीम रुग्णासाठी तयार राहते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.