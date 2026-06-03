उ. सोलापूर : मंगळवारी रात्री पडलेल्या पावसामुळे जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर गोकूळ शुगरच्या ऊस बिलासाठी आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांचे हाल झाले. पडत्या पावसातच शेतकरी आंदोलन स्थळावर बसून होते. उसाचे पैसे मिळाल्याशिवाय माघार घेणार नाही, असा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला आहे. सोमवारी रात्री जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीतही ऊस बिल मिळण्याबाबत कुठल्याही ठोस निर्णय झाला नाही. .Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील भोसरी येथील गोकुळ शुगर या साखर कारखान्याकडे असणाऱ्या उसाच्या रकमेसाठी सध्या शहरात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. मंगळवारी या आंदोलनाचा नववा दिवस होता. रात्री झालेल्या पावसामुळे आंदोलन शेतकऱ्यांचे हाल झाले. जवळ कुठलाही निवारा नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना मंडपातच भिजत उभे राहावे लागले. तत्पूर्वी सोमवारी रात्री आंदोलन शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी व जिल्हाधिकारी यांच्यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘आरआरसी’ची कारवाई लवकर पूर्ण करू असे आश्वासन देत आंदोलन माघारी घेण्याची विनंती केली. .मात्र, शेतकरी प्रतिनिधींनी वाट पाहण्याची शेतकऱ्यांची क्षमता नसल्याचे सांगत पैसे मिळाल्याशिवाय आंदोलन माघार घेणार नाही असा निर्धार जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर व्यक्त केला. पेरणी तोंडावर असून आर्थिक टंचाईमुळे कित्येक शेतकऱ्यांचा संसार ठप्प झाला आहे. आपण काहीही करा आमच्या उसाची रक्कम मिळवून द्या, अशी विनंती यावी शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केली. यावेळी दक्षिण सोलापूर तहसील कार्यालयाचे तहसीलदार किरण जमदाडे ही उपस्थित होते..Ujani Temple: उजनीतील प्राचीन स्थापत्यकलेचा वारसा पुन्हा उजेडात; पाणी साठा घटल्याने पळसनाथ मंदिराचे दर्शन, पाच दशकांनंतरही सुस्थितीत.उद्या अर्धनग्न आंदोलनाचा इशाराशेतकऱ्यांनी ऊस बिलाच्या रकमेसाठी गुरुवारी साखर कार्यालयात अर्धनग्न आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. या संदर्भातील निवेदन त्यांनी साखर आयुक्तांना पाठवले आहे. त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात शेतकरी एकत्र येणार असल्याचाही दावा केला जात आहे. साखर कार्यालयाच्या बोटचेप्या भूमिकेमुळे जिल्ह्यात एफआरपीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.