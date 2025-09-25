Solapur Rain Update:'उत्तर सोलापूरमध्ये पावसाचा हाहाकार'; नदीपासून पाच किमी दूर डोणगावलाही पुराचा वेढा; शेती पूर्णपणे पाण्याखाली

उ.सोलापूर: उत्तर सोलापूर तालुक्यातील सीना खोऱ्यातील पूरपरिस्थिती बुधवारी आणखीनच गंभीर झाली. मंगळवारी मध्यरात्रीपासून पाण्याच्या पातळीत वाढ झाल्याने पात्रापासून दूरपर्यंत पाणी पसरले. नदीकाठसोबत नदीपासून लांब असलेल्या डोणगावलाही पुराच्या पाण्याचा फटका बसला. पावसाने उघडीप दिल्याने पूरग्रस्तांना काही अंशी दिलासा मिळाला..पुराच्या पाण्यामुळे पाकणी गावालाही पूर्णपणे वेढा पडला आहे. गावाशी संपर्क होणाऱ्या रेल्वेच्या दोन्ही बोगद्यात पाणी आल्यामुळे वाहनातून गावाचा संपर्क पूर्णपणे बंद झाला आहे. पाण्यामुळे परिसरातील शेती पूर्णपणे पाण्याखाली गेली आहे. प्रांताधिकारी सदाशिव पडदुणे, तहसीलदार नीलेश पाटील यांच्यासह प्रशासनातील विविध विभागातील अधिकारी व कर्मचारी सातत्याने पूरग्रस्त गावांमध्ये फिरत आहेत. या भागातील ग्रामस्थांना ब्रह्मदेवदादा माने शैक्षणिक संकुलनात हलवण्यात आले आहे. तिऱ्हेतील २०० कुटुंबांना भैय्यासाहेब वळसंगकर प्रशालेमध्ये स्थलांतरित करण्यात आले..जनावरांच्या काळजीपुराचा सर्वात जास्त विळखा शिवणी गावाला बसला आहे. मंगळवारी सकाळी गावात जवळपास २०० ते २५० ग्रामस्थ अडकून पडले होते. दुपारपासून पाण्याची पातळी वाढताच प्रशासनाने बचाव पथकाच्या साह्याने दीडशे ग्रामस्थांना गावातून बाहेर काढले. उर्वरित ग्रामस्थांना बुधवारी दुपारपासून बोटीच्या साह्याने बाहेर काढले. मात्र गोठ्यात असणाऱ्या जनावरांच्या काळजीपोटी अद्याप दहा ते पंधरा ग्रामस्थ गावांमध्येच थांबले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.