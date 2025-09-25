सोलापूर

Solapur Rain Update:'उत्तर सोलापूरमध्ये पावसाचा हाहाकार'; नदीपासून पाच किमी दूर डोणगावलाही पुराचा वेढा; शेती पूर्णपणे पाण्याखाली

Flood Fury in Solapur: पुराच्या पाण्यामुळे पाकणी गावालाही पूर्णपणे वेढा पडला आहे. गावाशी संपर्क होणाऱ्या रेल्वेच्या दोन्ही बोगद्यात पाणी आल्यामुळे वाहनातून गावाचा संपर्क पूर्णपणे बंद झाला आहे. पाण्यामुळे परिसरातील शेती पूर्णपणे पाण्याखाली गेली आहे.
Flood Fury in Solapur: Farms in Donagav Submerged as Rains Continue

Flood Fury in Solapur: Farms in Donagav Submerged as Rains Continue

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उ.सोलापूर: उत्तर सोलापूर तालुक्यातील सीना खोऱ्यातील पूरपरिस्थिती बुधवारी आणखीनच गंभीर झाली. मंगळवारी मध्यरात्रीपासून पाण्याच्या पातळीत वाढ झाल्याने पात्रापासून दूरपर्यंत पाणी पसरले. नदीकाठसोबत नदीपासून लांब असलेल्या डोणगावलाही पुराच्या पाण्याचा फटका बसला. पावसाने उघडीप दिल्याने पूरग्रस्तांना काही अंशी दिलासा मिळाला.

Loading content, please wait...
rain
village
agriculture
district
rain damage crops
rainy session
flood hit villages
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com