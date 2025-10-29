Solapur News: महसूलकडे ६८ मिमी, स्कायमेटकडे ‘डॅश’; पंढरपूर तालुक्यातील भंडीशेगाव मंडलातील मंगळवारच्या पावसाची नोंद

सोलापूर: पंढरपूर तालुक्यातील जवळपास सर्वच महसूल मंडलात सोमवारी दिवसभर व रात्री पावसाने तुफान हजेरी लावली. भंडीशेगाव परिसरातही पावसाने जोरदार हजेरी लावली. आज सकाळी या पावसाचा अहवाल आल्यानंतर स्कायमेट व कृषी विभागाच्या स्वयंचलित पर्जन्यमापकात भंडीशेगाव महसूल मंडळाच्या पुढे डॅश दाखविला आहे. गावातील कोतवालाच्या घराजवळ असलेल्या महसूल विभागाच्या पर्जन्यमापकात ६८ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. .Jinti Mahadev Temple: 'जिंतीच्या महादेव मंदिरात सापडलेल्या शिलालेखात यादवकालीन संदर्भ'; सूक्ष्म निरीक्षण केल्यानंतर उलगडले दोन लिंगांचे गूढ.पीक विमा, अतिवृष्टीची मदत, दुष्काळाची मदत यासाठी शासन स्कायमेट व कृषी विभागाच्याच पर्जन्यमापकातील आकडेवारी ग्राह्य धरत असल्याने कालच्या पावसाची ही आकडेवारी कधी येणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. स्कायमेट व कृषी विभागाने तयार केलेल्या पावसाच्या दैनंदिन अहवालात डॅश असलेल्या महसूल मंडळासाठी एक टिप दिलेली असते. डेटा उशिरा मिळाल्यामुळे डेटा ३ दिवसांच्या आत बदलू शकतो आणि/किंवा डेटा गहाळ झाल्यास तो जवळच्या मंडळाकडून स्वीकारला जाईल. अशी ही टीप असते. .स्कायमेट आणि कृषी विभागाच्या अहवालात किती पाऊस दाखविला जातो याकडे भंडीशेगाव महसूल मंडळातील सर्वांचे विशेषता पाण्याखाली पिके असलेल्या शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. कालच्या पावसामुळे भंडीशेगाव परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांच्या द्राक्ष बागा, ऊस व इतर पिकात पुन्हा पाणी साठले आहे. गावात पाऊस तर पडतोय पण स्कायमेट आणि कृषी विभागाच्या पर्जन्यमापकाला दिसत कसा नाही, असा साधा पण महत्त्वाचा प्रश्न या महसूल मंडलातील शेतकरी विचारू लागले आहेत..आजच्या अहवालामध्ये भंडीशेगाव महसूल मंडळा सोबतच पंढरपूर तालुक्यातील कासेगाव महसूल मंडळातील पावसाच्या आकडेवारी समोरही डॅशच दाखविण्यात आला आहे. आजच्या अहवालानुसार पंढरपूर तालुक्यातील पटवर्धन कुरोली महसूल मंडळात सर्वाधिक ७९ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे..Collector Kumar Ashirwad: राज्यातील भाविकांची कुठलीही गैरसोय होऊ नये: जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद; पंढरपुरातील भक्तिसागर, वाळवंटाची पाहणी.ज्या महसूल मंडळातील पावसाच्या आकडेवारी बाबत तांत्रिक अडचण आलेली असते, त्या महसूल मंडळाच्या नावासमोर डॅश दाखविला जातो. साधारणता तीन दिवसांमध्ये ही तांत्रिक माहिती संकलित करून त्या महसूल मंडळातील पावसाचे आकडे दुरुस्त केले जातात.- शुक्राचार्य भोसले, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.