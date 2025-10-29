सोलापूर

Solapur News: महसूलकडे ६८ मिमी, स्कायमेटकडे ‘डॅश’; पंढरपूर तालुक्यातील भंडीशेगाव मंडलातील मंगळवारच्या पावसाची नोंद

Rain Record Discrepancy: भंडीशेगाव परिसरातही पावसाने जोरदार हजेरी लावली. आज सकाळी या पावसाचा अहवाल आल्यानंतर स्कायमेट व कृषी विभागाच्या स्वयंचलित पर्जन्यमापकात भंडीशेगाव महसूल मंडळाच्या पुढे डॅश दाखविला आहे.
Rain clouds over Bhandishegav — 68 mm recorded by Revenue officials, but Skymet data shows ‘zero’.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: पंढरपूर तालुक्यातील जवळपास सर्वच महसूल मंडलात सोमवारी दिवसभर व रात्री पावसाने तुफान हजेरी लावली. भंडीशेगाव परिसरातही पावसाने जोरदार हजेरी लावली. आज सकाळी या पावसाचा अहवाल आल्यानंतर स्कायमेट व कृषी विभागाच्या स्वयंचलित पर्जन्यमापकात भंडीशेगाव महसूल मंडळाच्या पुढे डॅश दाखविला आहे. गावातील कोतवालाच्या घराजवळ असलेल्या महसूल विभागाच्या पर्जन्यमापकात ६८ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे.

