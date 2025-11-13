सोलापूर

Raj Chaudhary: शिवचरित्र समजून घेण्यासाठी गड-कोटांचे दर्शन आवश्यक : क्रीडा भारतीचे अखिल भारतीय महामंत्री राज चौधरी

“Forts Are the Living History of Shivcharitra: श्री शिवछत्रपतींचा प्रत्येक किल्ला बोलतो. आपण आत्मीयतेने कान देऊन ऐकले पाहिजे. या गडकोटांवर महान इतिहास घडला आहे. बहिर्जी नाईक यांचे वंशज दादासाहेब नाईक यांनी छत्रपती श्री शिवाजी महाराजांचा ऐतिहासिक वारसा जतन करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.
Raj Choudhary of Krida Bharati highlights the importance of fort visits in understanding Chhatrapati Shivaji Maharaj’s legacy and Maratha history.

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांना समजून घेण्यासाठी केवळ पुस्तके वाचणे पुरेसे नाही, तर प्रत्यक्ष गडकोटांचे दर्शन घेणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन क्रीडा भारतीचे अखिल भारतीय महामंत्री राज चौधरी यांनी केले.

