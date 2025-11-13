Raj Chaudhary: शिवचरित्र समजून घेण्यासाठी गड-कोटांचे दर्शन आवश्यक : क्रीडा भारतीचे अखिल भारतीय महामंत्री राज चौधरी

सोलापूर : हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांना समजून घेण्यासाठी केवळ पुस्तके वाचणे पुरेसे नाही, तर प्रत्यक्ष गडकोटांचे दर्शन घेणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन क्रीडा भारतीचे अखिल भारतीय महामंत्री राज चौधरी यांनी केले. .Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक मंडळ शिवस्मारकतर्फे आयोजित किल्ले बांधणी स्पर्धेच्या पारितोषिक वितरण समारंभात ते बोलत होते. हा दिमाखदार सोहळा शिवस्मारक सभागृहात संपन्न झाला. या कार्यक्रमाला हिंदवी स्वराज्याचे गुप्तहेर खात्याचे प्रमुख बहिर्जी नाईक यांचे वंशज दादासाहेब नाईक आणि सरसेनापती हंबीरराव मोहिते यांचे वंशज जयाजीराव मोहिते, तसेच शिवस्मारकचे अध्यक्ष रंगनाथ बंकापूर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. छत्रपती श्री शिवाजी महाराजांच्या मूर्तीचे आणि भारतमातेच्या प्रतिमेचे पूजन करून कार्यक्रमाची सुरवात झाली..श्री. चौधरी यांनी यावेळी बोलताना सांगितले की, श्री शिवछत्रपतींचा प्रत्येक किल्ला बोलतो. आपण आत्मीयतेने कान देऊन ऐकले पाहिजे. या गडकोटांवर महान इतिहास घडला आहे. बहिर्जी नाईक यांचे वंशज दादासाहेब नाईक यांनी छत्रपती श्री शिवाजी महाराजांचा ऐतिहासिक वारसा जतन करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. ते म्हणाले, तरुणांनी दुर्ग संवर्धन आणि इतिहासाच्या संवर्धनासाठी झोकून दिले पाहिजे. गुप्तहेर खात्याचे प्रमुख म्हणून बहिर्जी नाईक यांचे कार्य गुप्त असले तरी ते अतिशय कौशल्याचे होते, याचा त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला. तसेच, श्री शिवछत्रपतींच्या मावळ्यांप्रमाणेच आपणदेखील निस्वार्थपणे काम केले पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी केले..कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक शिवस्मारकचे अध्यक्ष रंगनाथ बंकापूर यांनी केले, तर सचिव गंगाधर गवसने यांनी मान्यवरांचा परिचय करून दिला. संचालक प्रसाद जिरांकलगीकर यांनी सूत्रसंचालन केले, तर कोषाध्यक्ष धनंजय कुलकर्णी यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. याप्रसंगी शिवस्मारकचे कोषाध्यक्ष धनंजय कुलकर्णी, संचालक वरदराज बंग, व्यवस्थापक मल्लिनाथ व्हटकर यांचीही उपस्थिती होती..किल्ला बांधणी स्पर्धेचा निकालशालेय गट : प्रथम कै. विलासचंद्र मोतीचंद मेहता माध्यमिक शाळा, द्वितीय ज्ञान प्रबोधिनी बालविकास मंदिर प्रशाला, तृतीय बटरफ्लाय इंग्लिश स्कूल, महाविद्यालय गट : प्रथम संगमेश्वर महाविद्यालय, द्वितीय व्ही. जी. शिवदारे कॉलेज, तृतीय रखमाबाई हत्तुरे कनिष्ठ महाविद्यालय, खुला गट : प्रथम शिवशंभू गट : द्वितीय बांदल गट, तृतीय शिलेदार ग्रुप, याशिवाय, शालेय गटातून दिगंबर जैन गुरुकुलाचे (मिलिंद खोबरे) यांना उत्कृष्ट शिक्षक सहभाग आणि ज्ञानप्रबोधिनीच्या (गौरी पाटील) यांना उत्कृष्ट निवेदन यासाठी गौरविण्यात आले. खुला गटातून चिंतामणी ग्रुपला उत्कृष्ट सांघिक काम यासाठी पुरस्कार मिळाला..Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...विजेत्यांना सिंहगड अन् शिवसृष्टीची मोफत सहलश्री छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक मंडळ शिवस्मारकतर्फे या स्पर्धेतील तिन्ही गटांमधील सर्व विजेत्यांकरिता किल्ले श्री सिंहगड आणि पुणे येथील शिवशाहीर श्री बाबासाहेब पुरंदरे यांनी उभी केलेली शिवसृष्टी यांची मोफत अभ्यास सहल आयोजित करण्यात येणार आहे. अशी माहिती शिवस्मारकचे सचिव गंगाधर गवसने यांनी दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.