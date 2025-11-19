सोलापूर

अजितदादा माफ करा, पदरात घ्या; लेकाने बोट दाखवून चॅलेंज दिल्यानंतर राजन पाटलांची माफी

अनगर नगरपंचायतीत प्राजक्त पाटील यांची बिनविरोध नगराध्यक्षपदी निवड निश्चित होताच जल्लोष करताना बाळराजे पाटील यांनी थेट अजित पवार यांना आव्हान दिलं होतं. यावरून टीका झाल्यानंतर राजन पाटील यांनी माफी मागितली आहे.
Solapur Controversy Rajan Patil Apologizes for Sons Gesture

Esakal

सूरज यादव
Updated on

अनगर नगरपंचायतीत माजी आमदार राजन पाटील यांची सून प्राजक्ता पाटील या बिनविरोध नगराध्यक्षपदी निवडून आल्या आहेत. त्यांच्याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या उज्वला थिटे यांनी अर्ज दाखल केला होता. पण अपक्ष उमेदवार सरस्वती शिंदे यांनी थिटे यांच्या अर्जावर आक्षेप घेतल्यानं तो अर्ज बाद झाला. यानंतर राजन पाटील यांच्यासह समर्थकांनी मोठा जल्लोष केला. या जल्लोषावेळी राजन पाटील यांचे सुपुत्र बाळराजे पाटील यांनी थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा एकेरी उल्लेख करत अजित पवार, नाद करायचा पण अनगरकरांचा नाही असं चॅलेंज दिलं होतं. या विधानावरून आता बाळराजे पाटलांचे वडील राजन पाटील यांनी माफी मागितलीय.

Bjp
NCP
political
Solapur

