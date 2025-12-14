Raju Shetti: निधीसाठी मुख्यमंत्री करताहेत ब्लॅकमेल: राजू शेट्टी; साखर उतारा कमी दाखवून कारखान्यांचाही भ्रष्टाचार

पंढरपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी मिळवण्यासाठी राज्यातील साखर कारखानदारांना ब्लॅकमेल करत आहेत, असा गंभीर आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते तथा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी शनिवारी (ता. १३) वाखरी (ता. पंढरपूर) येथे केला. तसेच साखर कारखानदार साखर उताऱ्याची चोरी करून प्रती टन ४०० रुपयांचा भ्रष्टाचार करत आहेत. कारखानदारांची चोरी रोखण्यासाठी यापुढे कारखान्यातून साखर घेऊन बाहेर पडणाऱ्या गाड्या अडवून त्यांची तपासणी करू असा इशाराही राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. .MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.दरम्यान ऊस दर मागणीसाठी शेतकरी नेते समाधान फाटे, बाळासाहेब जगदाळे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी वाखरी येथे सुरू असलेले बेमुदत उपोषण सहाव्या दिवशी राजू शेट्टी व रविकांत तुपकर यांच्या हस्ते सरबत घेऊन मागे घेतले. राजू शेट्टी हे आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी वाखरी येथे आले होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री आणि साखर कारखानदारांवर जोरदार टीका केली..राजू शेट्टी म्हणाले, अलीकडेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी प्रती टन १५ रुपये द्या, अन्यथा तुमची काटामारी बाहेर काढू असा इशारा राज्यातील साखर कारखानदारांना दिला होता. त्यानंतर सर्वच साखर कारखानदारांनी १५ रुपयांची कपात करून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी दिले. त्यानंतर मात्र राज्यातील एकाही साखर कारखान्यावर काटमारीची कारवाई झाली नाही. एक प्रकारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साखर कारखानदारा काटामारी करतात हे मान्य आहे..सांगली, कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यातील सुमारे ५१ साखर कारखान्यांनी ३५०० रुपयांच्या पुढे पहिली उचल दिली आहे. तुलनेने सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखाने ऊस दरात खूप मागे आहेत. साखर कारखानदार काटा मारून मस्तवाल झाले आहेत. साखर उताऱ्यातही चोरी करतात. साखर उताऱ्याची चोरी करणाऱ्या कारखानदारांना भविष्यात गुडघे टेकवायला भाग पाडू असा इशाराही शेट्टी यांनी दिला..अन्य कारखान्यांवर आंदोलन सुरूचसोलापूर जिल्ह्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी शेतकरी संघटनेच्या मागणीनुसार पहिली उचल तीन हजार रुपयांपेक्षा अधिक जाहीर केली आहे. अन्य साखर कारखान्यांनी देखील जाहीर करावी अन्यथा जे कारखाने ऊसदर जाहीर करणार नाही, अशा साखर कारखान्यांच्या गव्हाणीत आंदोलन करून कारखान्याचे गाळप बंद पाडू असा इशारा रयत क्रांती शेतकरी संघटनेचे नेते दीपक भोसले यांनी दिला आहे..Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.‘मागील हंगामाचे पैसे द्या’विठ्ठल साखर कारखान्याचे अध्यक्ष अभिजित पाटील यांनी मागील हंगामात साडेतीन हजार रुपये दर देण्याची घोषणा केली होती. परंतु त्यांनी अद्याप उर्वरित पाचशे रुपये दिले नाहीत. आमदार पाटील यांनी येत्या पंधरा दिवसात मागील हंगामातील शेतकऱ्यांचे उर्वरित पाचशे रुपये द्यावे अन्यथा विठ्ठल कारखान्याच्या विरोधात तीव्र आंदोलन केले जाईल असा इशाराही भोसले यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.