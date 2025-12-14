सोलापूर

Raju Shetti: निधीसाठी मुख्यमंत्री करताहेत ब्लॅकमेल: राजू शेट्टी; साखर उतारा कमी दाखवून कारखान्यांचाही भ्रष्टाचार

Raju Shetti alleges CM Blackmailing for funds: मुख्यमंत्री निधीसाठी साखर कारखानदारांवर ब्लॅकमेलचा गंभीर आरोप; उताऱ्यातील भ्रष्टाचारावर शेट्टींचा इशारा
Sugar Recovery Scam: Raju Shetti Targets CM and Sugar Factories

Sugar Recovery ScamRaju Shetti Targets CM and Sugar Factories

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंढरपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी मिळवण्यासाठी राज्यातील साखर कारखानदारांना ब्लॅकमेल करत आहेत, असा गंभीर आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते तथा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी शनिवारी (ता. १३) वाखरी (ता. पंढरपूर) येथे केला. तसेच साखर कारखानदार साखर उताऱ्याची चोरी करून प्रती टन ४०० रुपयांचा भ्रष्टाचार करत आहेत. कारखानदारांची चोरी रोखण्यासाठी यापुढे कारखान्यातून साखर घेऊन बाहेर पडणाऱ्या गाड्या अडवून त्यांची तपासणी करू असा इशाराही राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.

Raju Shetti
Funding
district
Maharashtra Politics
Solapur
CM Devendra Fadnavis
Government

