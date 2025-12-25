सोलापूर

Solapur News: राज-उद्धव ठाकरे एकत्र! 'सोलापुरात मनसैनिक व शिवसैनिकांचा मोठा जल्लोष'; मराठी ऐक्याचा जयघोष..

Marathi Unity Echoes in Solapur After Raj–Uddhav Reunion

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : मनसे प्रमुख राजसाहेब ठाकरे आणि शिवसेना ठाकरे पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरे एकत्र आल्याची घोषणा बुधवारी (ता. २४) करण्यात आल्यानंतर सोलापुरात मनसैनिक व शिवसैनिकांनी मोठा जल्लोष केला.

