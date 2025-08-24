सोलापूर

Ramdas Athawale: अपेक्षित जागा न मिळाल्यास स्वबळावर लढा: रामदास आठवले यांचा आदेश; राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षांसोबत युती हाेणार नाही

Maharashtra Politics: बापूसाहेब जगताप म्हणाले, शहरामध्ये रिपाइंने दबावगट निर्माण केला असून रिपाइंला विचारात घेतल्या शिवाय कोणाचीच सत्ता येऊ शकत नाही. यावेळी पण आपण जिंकणार आहोत. सरवदे म्हणाले जास्तीत जास्त जागा निवडून आणण्यासाठी सर्वांनी तयारीला लागावे.
Ramdas Athawale: RPI to fight on its own if denied seats; no alliance with Sharad Pawar’s NCP.
Updated on

कुर्डुवाडी : भाजपसोबत आपली युती आहे, परंतु जागा वाटपात रिपाइंला अपेक्षित जागा मिळाल्या नाहीत तर स्वबळावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्यासाठी माझी परवानगी आहे. जास्तीत जास्त जागा जिंकण्यासाठी कामाला लागा असे आदेश केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले यांनी रिपाइंच्या कार्यकर्त्यांना केले.

Sharad Pawar
Ramdas Athawale
NCP
RPI
district
Maharashtra Politics
Solapur

