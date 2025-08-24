Ramdas Athawale: अपेक्षित जागा न मिळाल्यास स्वबळावर लढा: रामदास आठवले यांचा आदेश; राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षांसोबत युती हाेणार नाही

कुर्डुवाडी : भाजपसोबत आपली युती आहे, परंतु जागा वाटपात रिपाइंला अपेक्षित जागा मिळाल्या नाहीत तर स्वबळावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्यासाठी माझी परवानगी आहे. जास्तीत जास्त जागा जिंकण्यासाठी कामाला लागा असे आदेश केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले यांनी रिपाइंच्या कार्यकर्त्यांना केले. .Solapur Rain Update: 'भीमा नदीला आलेला पूर ओसरतोय, पंचनामे सुरू'; नऊ गावांतील ३९ घरांतील कुटुंबीयांचे सुरक्षित स्थळी स्थलांतर.येथील तुळजाई लॉन्समध्ये झालेल्या रिपाइंच्या कार्यकर्ता मेळ्याव्यात ते बोलत होते. यावेळी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष राजाभाऊ सरवदे, प्रदेश उपाध्यक्ष बापूसाहेब जगताप, पश्चिम महाराष्ट्राचे सचिव चंद्रकांत वाघमारे, सुनील सर्वगोड, जितेंद्र बनसोडे, अमरकुमार माने, आकाश जगताप, सोमनाथ गायकवाड, सुरज जगताप, संदीप भोसले, बाळासाहेब शेंडगे आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते..आठवले म्हणाले काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार या पक्षांसोबत युती करण्यास माझी परवानगी नाही. सर्व जाती धर्माच्या लोकांना बरोबर घेऊन या निवडणुका लढवायच्या आहेत..Solapur Crime: 'साेलापूर शहरात मॉर्निंग वॉकला गेलेल्या ज्येष्ठाचे दागिने लंपास'; पोलिस असल्याचे सांगून फसवणूक.\rबापूसाहेब जगताप म्हणाले, शहरामध्ये रिपाइंने दबावगट निर्माण केला असून रिपाइंला विचारात घेतल्या शिवाय कोणाचीच सत्ता येऊ शकत नाही. यावेळी पण आपण जिंकणार आहोत. सरवदे म्हणाले जास्तीत जास्त जागा निवडून आणण्यासाठी सर्वांनी तयारीला लागावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.