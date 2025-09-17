सोलापूर

Minister Pratap Sarnaik: बेकायदा कला केंद्रावर कारवाई करा : परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक;'लोककलेच्या नावाखाली घेऊ नका गैरफायदा'

No Misuse in the Name of Folk Art: लोककलेच्या नावावर शेतकऱ्यांना किंवा शेतकऱ्यांच्या मुलांना लुबाडता येणार नाही. कोणतेही बेकायदा प्रकार प्रशासनाने खपवून घेऊ नयेत. लावणी ही महाराष्ट्राची संस्कृती आहे. आपली लोककला आहे. लावणीबद्दल सर्वांना आदर आहे.
Minister Pratap Sarnaik
Minister Pratap Sarnaik sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: लोककलेच्या नावाखाली धाराशिव व सोलापूर जिल्ह्यात कला केंद्रांचे पेव फुटले आहे. लोककलेच्या नावाखाली कोणतेही बेकायदा प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत. बेकायदा कला केंद्रावर कारवाई करा, असे आदेश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज दिले.

Loading content, please wait...
Folks Art
district
Maharashtra Politics
Cultural heritage
Transport Minister
Solapur
financial exploitation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com