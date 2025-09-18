Navratri festival: '६०० वर्षांपूर्वीचे दुर्मिळ अलंकार रुक्मिणी मातेला परिधान करणार'; पंढरपूर श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात नवरात्रोत्सवाची तयारी

पंढरपूर: येथील श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात शारदीय नवरात्रोत्सवाची तयारी सुरू झाली आहे. नवरात्रोत्सवादरम्यान रुक्मिणी मातेला परिधान करण्यात येणाऱ्या अनेक मौल्यवान दागिन्यांची स्वच्छता करणे व ते नव्या दोऱ्यामध्ये गाठवण्याचे काम सध्या सुरू आहे. हे काम येथील मुस्लिम समाजातील पटवेकरी गेल्या ५० वर्षापासून मनोभावे करत आहेत. सुमारे ६०० वर्षापूर्वीचे ऐतिहासिक अनेक दुर्मिळ दागिने रुक्मिणी मातेला परिधान केले जातात. नवरात्रोत्सव काळात विविध मौल्यवान पारंपारिक दागिन्यांनी सजलेले देवीचे रुप भाविकांना डोळ्यात साठवता येणार आहे. .Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .दरवर्षी येथील श्री विठ्ठल मंदिरात शारदीय नवरात्रोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. या दरम्यान नऊ दिवस रुक्मिणी मातेला पारंपारिक दागिने परिधान करून विविध रूपात सजविले जाते. या काळात रुक्मिणी मातेला शिवकालीन व पेशवेकालीन शिंदेशाही हार, बाजीराव कंठी असे अनेक मौल्यवान अलंकार परिधान केले जातात. दुर्मिळ आणि मौल्यवान दागिन्यांची डागडुजी, स्वच्छता आणि गाठवण्याचे काम दरवर्षी केले जाते. यावर्षीही अशा दागिन्यांची स्वच्छता करून ते नव्या दोऱ्यामध्ये गाठवण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. येत्या २२ सप्टेंबरपासून शारदीय नवरात्रोत्सव सुरू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर दागिन्यांची स्वच्छता करण्याचे काम सुरू आहे..श्री विठ्ठलाचे दागिनेसोन्याचे पैंजण, बाजीराव कंठी, मत्स्य, तोडे, सोवळे, हिऱ्यांचा कंबरपट्टा, बाजूबंद, दंडपेट्या, माणिबंध, सोन्याची राखी, तुळशीची माळ, कौस्तुभमणी, हिरे, पाचू, मोत्याची कंठी, बोरमाळ, मोहराच्या माळा, पुतळ्यांच्या माळा, नवरत्नांचा हार, सोन्याचे मुकुट, हिऱ्याचा मुकुट, सोन्याची शिंदेशाही पगडी, चांदीची काठी, सोन्याचे मकरकुंडले, नील, हिऱ्याचा नाम असे विविध अलंकार विठुरायाला परिधान केले जातात..रुक्मिणी मातेला परिधान केले जाणारे अलंकारसोन्याचे वाळे, पैंजण, साडी, कंबरपट्टे, माजपट्टा, रत्नजडीत पेट्या, हिरे, माणिक, पाटल्या, मोत्यांच्या व रत्नजडित जडावांच्या बांगड्या, गोठ तोडे, हातसर, गळ्यातील कारल्याचे मंगळसूत्र, दशावतारी मंगळसूत्र, कोल्हापुरी साज, पाचूची गरसोळी, लहान सरी, मोठी सरी, पुतळ्याची माळ, मोहराची माळ, एकदाणी, बोरमाळ, ठुशी, तुळशीचा हार, झेला, पोहे हार, चंद्रहार, चपलाहार, शिंदेशाही हार, तन्मयी, चिंचपेटी, नवरत्नांचा हार, सोन्याचे मुकुट, हिऱ्यांचा मुकुट, सोन्याची शिंदेशाही पगडी, चांदीची काठी, सोन्याची मकरकुंडले आदी दागिन्यांचा समावेश आहे..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या निमित्ताने श्री विठ्ठल आणि रुक्मिणी मातेला नऊ दिवस पारंपारिक दागिने परिधान केले जातात. या दागिन्यांची स्वच्छता करून ते नव्या दोऱ्यामध्ये गाठवण्याचे काम सुरू आहे. गाठवण्याचे काम येथील मुस्लिम समाजातील पटवेकरी हे मागील पन्नास वर्षापासून करत आहेत. यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज, बाजीराव पेशवे यांच्यासह अनेक पाश्चात्त्य देशातील दुर्मिळ अलंकारांचा समावेश आहे. सोने, पाचू, हिरे, माणिक, मोते अशा अनेक मौल्यवान आणि ऐतिहासिक दागिन्यांचा यामध्ये समावेश आहे.- राजेंद्र शेळके, कार्यकारी अधिकारी, श्री विठ्ठल मंदिर समिती, पंढरपूर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.