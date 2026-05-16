Solapur Ration Scam: मंगळवेढ्यात स्वस्त धान्याच्या गोण्या २ ते २.५ किलोने हलक्या; पुरवठा विभागाच्या कारवाईकडे नागरिकांचे लक्ष

मंगळवेढा : शहरातील स्वस्त धान्य दुकानास पुरवठा केलेल्या मालाचे वजन कमी आढळून आल्याचे पुरवठा निरीक्षकांनी केलेल्या पंचनाम्यात समोर आले. हा प्रकार किती दिवसापासून चालू आहे याची खातर जमा करून यावर पुरवठा विभाग कोणती कारवाई करणार याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, शहरातील कार्डधारकासाठी दि.15 मे रोजी दुपारी 1 वाजता शासकीय गोडाऊन मधून एम.एच.04 एच.डी.0615 हा मालाचा टेंपो किल्ला भाग येथील बृहत विकास सोसायटी धान्य दुकानात आला. यावेळी मनसेचे नारायण गोवे यांनी थेट पुरवठा निरीक्षक जयंत कुलकर्णी यांना कॉल करुन गाडीतील माल तपासणी करण्याची मागणी केल्यावर पुरवठा निरीक्षक घटनास्थळी तपासणी केली असता प्रत्येक गोण्या मागे 2 ते 2.5 किलो कमी असल्याचे दिसून आले..पोत्याचे कमी वजन मिळाल्याप्रसंगी मनसे जिल्हासमन्वयक नारायण गोवे , रेशन दुकानदार नंदू टोमके, पुरवठा निरीक्षक जयंत कुलकर्णी,महादेव माळी,रंगनाथ ढेकळे यांच्या समक्ष पंचनामा करण्यात आला असून यावेळी सदर दुकानदाराने दर महिन्यापोटी मिळणारा माल कमी मिळत असल्याचे सांगितले तालुक्यातील अन्य दुकानातदारांना देखील पुरवठा करण्यात आलेला मालाचे वजन कमी भरत असल्याने समोरच्या कार्डधारकाना त्या त्या युनिटप्रमाणे माल देताना कमी धान्य द्यावे लागते काही वेळेस माल देण्यावरून वादावादीचे देखील प्रसंग उद्भवतात आणि याबाबत काही कार्डधारकांनी माल कमी मिळाल्यामुळे तक्रार केल्यानंतर महसूल प्रशासनाकडून स्वस्त धान्य दुकानदाराला तक्रादाराच्या तोंडी दिले जात असल्याचा सूर दबक्या आवाजात निघू लागला. .काही वेळेला कमी माल गोरगरीब कार्डधारकांना रेशन दुकानदार व महसूल प्रशासनाचा वाईटपणा नको म्हणून घ्यावा लागत असल्याचे देखील बोलले जात आहे. याबाबत पुरवठा विभागाने कोणती कारवाई केली यासाठी संपर्क साधला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.पुरवठा विभागात नवीन युनिट वाढवणे कमी करणे.ऑफ लाईन कार्ड ऑनलाईन करण्यासाठी ग्रामीण जनतेला मोठ्या अडचणी सामोरे जावे लागत असताना याकडे कधी लक्ष दिले नाही आता कमी वजनाच्या माल दिल्या प्रकरणी संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करणार का असा प्रश्न शहरातील नागरिकातून विचारला जात आहे.