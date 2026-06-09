सोलापूर

राऊत-देशमुख चौथ्यांदा भेट; मित्रासाठी मालक मैदानात, विधान परिषद निवडणुकीच्या रणनीतीवर चर्चा, मैत्रीची साथ अन् पक्षनिष्ठेचा संदेश..

Legislative Council election strategy discussion in Solapur: विधान परिषद रणांगणात राऊत-देशमुख चौथी भेट; नाराजीच्या चर्चांना विराम देत मित्रासाठी मैदानात उतरलेले देशमुख, महायुती विजयासाठी संयुक्त रणनीती
Political Strategy Meets Personal Bond: Deshmukh Joins Raut’s Campaign Drive

Political Strategy Meets Personal Bond: Deshmukh Joins Raut’s Campaign Drive

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सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर: स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधानपरिषद निवडणुकीसाठी महायुतीचे उमेदवार तथा माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी सोमवारी (ता. ८) आमदार विजयकुमार देशमुख यांची पुन्हा भेट घेतली. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झालेली ही चौथी भेट असून, पक्षनिष्ठेसोबतच मैत्रीखातर आमदार देशमुख प्रचाराच्या मैदानात सक्रिय झाल्याचे या भेटीतून स्पष्ट झाले.

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