राऊत-देशमुख चौथ्यांदा भेट; मित्रासाठी मालक मैदानात, विधान परिषद निवडणुकीच्या रणनीतीवर चर्चा, मैत्रीची साथ अन् पक्षनिष्ठेचा संदेश..

सोलापूर: स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधानपरिषद निवडणुकीसाठी महायुतीचे उमेदवार तथा माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी सोमवारी (ता. ८) आमदार विजयकुमार देशमुख यांची पुन्हा भेट घेतली. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झालेली ही चौथी भेट असून, पक्षनिष्ठेसोबतच मैत्रीखातर आमदार देशमुख प्रचाराच्या मैदानात सक्रिय झाल्याचे या भेटीतून स्पष्ट झाले..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने भाजपमध्ये झालेल्या काही घडामोडींमुळे आमदार देशमुख नाराज होते. त्यांच्या विरोधकांना पक्षात प्रवेश देणे तसेच समर्थकांना डावलल्याच्या मुद्द्यावरून पालकमंत्री जयकुमार गोरे आणि देशमुख यांच्यात मतभेद निर्माण झाले होते. त्यामुळे विधानपरिषद निवडणुकीच्या निर्णय प्रक्रियेपासूनही ते काहीसे दूर असल्याचे चित्र होते..मात्र, महायुतीने राजेंद्र राऊत यांना उमेदवारी दिल्यानंतर समीकरणे बदलताना दिसत आहेत. पालकमंत्री गोरे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल करतानाही आमदार देशमुख उपस्थित होते. त्यानंतर निवडणुकीच्या काळात राऊत यांनी त्यांची वारंवार भेट घेतली असून सोमवारी झालेली भेट ही चौथी ठरली..देशमुख यांच्या संपर्क कार्यालयात झालेल्या बैठकीत विधानपरिषद निवडणुकीची रणनीती, प्रचाराचे नियोजन तसेच मतदारांपर्यंत पोहोचण्याच्या विविध बाबींवर चर्चा झाली. भेटीनंतर राजेंद्र राऊत आणि विजयकुमार देशमुख हे एकत्रितपणे मंगळवेढा, पंढरपूर व सांगोला दौऱ्यास रवाना झाले. या दौऱ्यात आमदार समाधान आवताडे, जिल्हा बँकेचे माजी उपाध्यक्ष बबनराव आवताडे, माजी आमदार प्रशांत परिचारक, आमदार बाबासाहेब देशमुख, माजी आमदार शहाजी पाटील यांच्याशीही चर्चा करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले..राजकीय मतभेदांच्या चर्चांदरम्यानही राजेंद्र राऊत आणि विजयकुमार देशमुख यांच्यातील वैयक्तिक मैत्री कायम असल्याचे या घडामोडींमधून दिसून येत आहे. त्यामुळे पक्षाच्या उमेदवाराच्या विजयासाठी तसेच मित्राच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी आमदार देशमुख यांनी प्रचारात सक्रिय सहभाग घेतल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे..याप्रसंगी महापालिका सभागृहनेते नरेंद्र काळे, नगरसेवक संजय कोळी, अमर पुदाले, राजकुमार पाटील, शेखर इगे, मंडल अध्यक्ष दत्तात्रय बडगू, नगरसेवक बारबोले, प्रसाद कुलकर्णी, किरण पवार, अजित गायकवाड, सुभाष पवार, संग्राम काशिद, सनी गज्जम आदी उपस्थित होते..Mahabaleshwar Khed Bridge: सह्याद्रीत उभा राहिला ‘मिनी सी-लिंक’! महाबळेश्वर-खेड जोडणारा भव्य पूल वाहतुकीसाठी सज्ज, प्रवास होणार सुसाट, कधी खुला होणार?.मैत्रीची साथ अन् पक्षनिष्ठेचा संदेशभाजपमधील अंतर्गत नाराजीच्या चर्चांमुळे आमदार विजयकुमार देशमुख यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र, राजेंद्र राऊत यांच्या उमेदवारीनंतर त्यांनी केवळ अर्ज भरण्यालाच उपस्थिती लावली नाही, तर प्रचारातही सक्रिय सहभाग घेतला आहे. त्यामुळे पक्षनिष्ठेसह वैयक्तिक मैत्रीलाही त्यांनी प्राधान्य दिल्याचा संदेश या घडामोडीतून गेला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.