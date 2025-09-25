Malshiras Nagar Panchayat: 'स्वीकृत नगरसेवकपदी रावसाहेब देशमुख'; माळशिरस नगरपंचायतीमध्ये बिनविरोध झाली निवड

माळशिरस: नगरपंचायतीच्या स्वीकृत नगरसेवकपदी रावसाहेब देशमुख यांची बिनविरोध निवड झाली. स्वीकृत नगरसेवक संतोष वाघमोडे यांनी राजीनामा दिल्याने रिक्त झालेल्या जागेवर देशमुख यांची बिनविरोध निवड झाली..माळशिरस नगरपंचायतीच्या स्वीकृत नगरसेवकाचे एक पद रिक्त झाल्याने या पदासाठी नगरपंचायत कार्यालयात निवडणूक पार पडली. या पदासाठी रावसाहेब देशमुख यांचा एकच अर्ज दाखल करण्यात आला होता. या पदासाठी एकच अर्ज असल्यामुळे रावसाहेब देशमुख भारतीय जनता पार्टीचे स्वीकृत नगरसेवक म्हणून निवड करण्यात आली. यावेळी पीठासीन अधिकारी म्हणून सांगोला नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी डॉ. सुधीर गवळी यांनी काम पाहिले. .यावेळी माळशिरस नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी सुमीत जाधव, नगराध्यक्ष विजयराव देशमुख, माजी नगराध्यक्ष डॉ. अप्पासाहेब देशमुख, उपनगराध्यक्ष मंगल केमकर यांच्यासह नगरसेवक उपस्थित होते. रावसाहेब देशमुख हे माजी नगराध्यक्ष डॉ. अप्पासाहेब देशमुख यांचे बंधू असून डॉक्टर अप्पासाहेब देशमुख यांच्या घरातील चार नगरसेवक नगरपंचायतीमध्ये कार्यरत आहेत. नूतन स्वीकृत नगरसेवक रावसाहेब देशमुख हे श्रीनाथ विद्यालय व ज्युनिअर कॉलेजचे संचालक आहेत. देशमुख यांची निवड झाल्यावर माजी आमदार राम सातपुते यांनी त्यांचा सत्कार केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.