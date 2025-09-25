सोलापूर

Malshiras Nagar Panchayat: 'स्वीकृत नगरसेवकपदी रावसाहेब देशमुख'; माळशिरस नगरपंचायतीमध्ये बिनविरोध झाली निवड

Uncontested Victory: माळशिरस नगरपंचायतीच्या स्वीकृत नगरसेवकाचे एक पद रिक्त झाल्याने या पदासाठी नगरपंचायत कार्यालयात निवडणूक पार पडली. या पदासाठी रावसाहेब देशमुख यांचा एकच अर्ज दाखल करण्यात आला होता.
Malshiras Nagar Panchayat Elects Ravasahab Deshmukh as Approved Member Without Opposition

Malshiras Nagar Panchayat Elects Ravasahab Deshmukh as Approved Member Without Opposition

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

माळशिरस: नगरपंचायतीच्या स्वीकृत नगरसेवकपदी रावसाहेब देशमुख यांची बिनविरोध निवड झाली. स्वीकृत नगरसेवक संतोष वाघमोडे यांनी राजीनामा दिल्याने रिक्त झालेल्या जागेवर देशमुख यांची बिनविरोध निवड झाली.

Loading content, please wait...
malshiras
Political Culture
district
Nagar Panchayat Election
Solapur
Political Accountability

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com