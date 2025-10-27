Minister Pratap Sarnaik: रवींद्र धंगेकर हे शिवसेनेचा आक्रमक चेहरा; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली पाठराखण

पंढरपूर : माजी आमदार रवींद्र धंगेकर शिवसेनेचा आक्रमक चेहरा आहे. बरेच खाचखळगे खाल्लेले आहेत. त्यांना पुण्याच्या राजकारणाची चांगली जाण आहे, असे रोखठोक विधान करत मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी धंगेकर यांनी आज येथे पाठराखण केली..Gadhinglaj Accident:'मोटारीच्या धडकेत रिक्षातील महिला ठार'; आठ जण जखमी: संकेश्वर - बांदा महामार्गावर दुर्घटना .हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ व माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांच्यात सुरू असलेल्या राजकीय वादावर मंत्री सरनाईक यांनी केलेल्या विधानामुळे चर्चांना उधाण आले आहे. पुण्यात भाजप-शिवसेनेमधील अंतर्गत वाद विकोपाला गेलेला आहे. धंगेकर यांनी मोहोळ यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. त्यामुळे युतीत मिठाचा खडा पडल्याची चर्चा सुरू असतानाच शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी धंगेकर यांची पाठराखण केली आहे. परिवहन मंत्री सरनाईक कार्तिकी यात्रा आढावा बैठकीसाठी पंढरपुरात आले होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना धंगेकर हे शिवसेनेचा आक्रमक चेहरा असल्याचे विधान केले आहे..सरनाईक म्हणाले, शरद पवार हे माझे राजकीय गुरू आहेत. वयाच्या १८ व्या वर्षी पवारसाहेबांचा खांद्यावर झेंडा घेतला होता. दरवर्षी दिवाळी पाडव्याला त्यांची भेट घेऊन त्यांचे आशीर्वाद घेतो. ज्या प्रमाणे ठाकरे बंधू एकत्र आले, त्याप्रमाणे पवार कुटुंबाने देखील एकत्र येण्याची गरज आहे..संजय राऊत यांना रात्री स्वप्न पडतात. राहुल गांधी देशाचे प्रधानमंत्री झाले, ठाकरे मुख्यमंत्री झाले, मुंबई महापालिकेवर त्यांचाच झेंडा फडकला, अशी स्वप्ने त्यांना सतत पडतात. तेच सकाळी पत्रकार परिषदांमध्ये सांगतात, असा टोलाही सरनाईक यांनी लगावला..Bacchu Kadu: जातीपातीच्या भांडणांमध्ये शेतकऱ्यांचा प्रश्न हरवला: बच्चू कडू; शेतकऱ्यांचा ‘आसूड मेळावा’; सरकारच्या धोरणांवर हल्लाबोल.सोलापुरात लवकरच ऑपरेशन टायगरसोलापूर जिल्ह्यामध्ये ऑपरेशन टायगर अंतर्गत अनेक बडे नेते शिवसेनेमध्ये प्रवेश करणार आहेत. माजी संपर्कप्रमुख शिवाजी सावंत यांच्यासह कुणीही पक्ष सोडणार नाही. त्यांच्याशी माझी चर्चा झालेली आहे. त्यामुळे ते पक्ष सोडून कुठेही जाणार नाही, याची मला खात्री आहे. शिवसेनेमध्ये देखील लवकरच सोलापूर आणि धाराशिव जिल्ह्यातील अनेक बडे नेते प्रवेश करतील, असेही मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.