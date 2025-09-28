माढा: पाऊस थांबला की दहा दिवसांत सगळे पंचनामे संपवून दिवाळीपूर्वी शेतकरी बांधवांना सगळी मदत दिली जाईल, असे आश्वासन राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी माढा तालुक्यातील उंदरगाव येथील पूर परिस्थितीची पाहणी करताना शनिवारी (ता. २७) दिले..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.यावेळी मंत्री भरणे यांनी सांगितले की येथील जमीन वाहून गेलेली आहे. पिकांचे मोठे नुकसान झालेले आहे. अनेकांच्या घरात पाणी शिरलेले आहे. घरांची मोठी पडझड झालेली आहे. विहिरीत गाळ साचला आहे. शेती पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. पशुधन वाहून गेले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या भावनांचा उद्रेक होणे साहजिकच आहे..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्र्यांना दिल्ली दौऱ्यात पुरात झालेल्या नुकसानीसाठी केंद्र शासनाने भरीव मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे शासन शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत करणार आहे. महसूल विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांना सीना नदीकाठच्या जमिनीची एक गुंठा जमीन देखील पंचनाम्या विना राहिली नाही पाहिजे या संदर्भात आदेश देखील त्यांनी दिले आहेत. यावेळी आमदार अभिजित पाटील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील, माजी आमदार संजय शिंदे, माढाच्या नगराध्यक्षा ॲड. मिनल साठे, माजी सभापती विक्रम शिंदे, दादासाहेब साठे, पृथ्वीराज सावंत, लोकप्रतिनिधी, शेतकरी उपस्थित होते..तुमचे प्रांताधिकारी कुठे आहेत?या दौऱ्यादरम्यान प्रांताधिकारी व तहसीलदार अनुपस्थित असल्यामुळे मंत्री भरणे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना फोन लावून म्हणाले की लोकांचा येथे फार उद्रेक आहे. तुमचे प्रांत मॅडम इथे नाहीत. तुमचे तहसीलदार गेलेत कुठेतरी? ठीक आहे. ते असतील फिल्डवर. उद्या सगळ्यांना चारा मिळाला पाहिजे. असे म्हणत कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांना एका शेतकऱ्याला फोन देऊन चाऱ्याबाबतचे त्यांचे गाऱ्हाणे थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कानावर घातले..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.आठ दिवसांपासून कुठे होता?शनिवारी (ता. २७) सकाळी आमदार सदाभाऊ खोत हे उंदरगाव येथील पूरस्थितीची पाहणी करण्यासाठी आले असता तेथील ग्रामस्थांनी सदाभाऊ खोत यांना आठ दिवसांपासून कुठे होतात? आम्ही एवढी तुम्हाला निवडणुकीत मदत केली सहकार्य केले. त्याची परतफेड तुम्ही ह्या पद्धतीने करताय का? अशा संतप्त प्रतिक्रिया ग्रामस्थांमधून येऊ लागल्यानंतर सदाभाऊ खोत यांनी काढता पाय घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.