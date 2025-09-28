सोलापूर

Agriculture Minister Dattatreya Bharane: दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत करणार: कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे; माढा तालुक्‍यातील पूरस्थितीची पाहणी

Relief Before Diwali: शासन शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत करणार आहे. महसूल विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांना सीना नदीकाठच्या जमिनीची एक गुंठा जमीन देखील पंचनाम्या विना राहिली नाही पाहिजे या संदर्भात आदेश देखील त्यांनी दिले आहेत.
Agriculture Minister Dattatray Bharane assures farmers of pre-Diwali relief after reviewing flood-hit areas in Madha taluka.

माढा: पाऊस थांबला की दहा दिवसांत सगळे पंचनामे संपवून दिवाळीपूर्वी शेतकरी बांधवांना सगळी मदत दिली जाईल, असे आश्वासन राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी माढा तालुक्यातील उंदरगाव येथील पूर परिस्थितीची पाहणी करताना शनिवारी (ता. २७) दिले.

