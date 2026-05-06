Penur Transforme: शेतीला दिलासा; पेनुर येथे ५ एमव्हीए ट्रान्सफॉर्मर कार्यान्वित, वीजपुरवठा सुरळीत..

-राजकुमार शहामोहोळ: पेनुर ता मोहोळ येथील महावितरणच्या विद्युत उपकेंद्रात नव्याने बसविलेला पाच एम व्ही ए चा ट्रान्सफार्मर सोमवार ता 04 रोजी कुरुल येथील उपविभागीय कार्यालयातील महावितरण चे सहाय्यक अभियंता सुशील देवकर, मोहोळचे सहाय्यक अभियंता नागेश खडतरे यांच्या हस्ते कार्यान्वित करण्यात आला. यामुळे पेनुर उपकेंद्रा अंतर्गत असलेल्या गावातील सुमारे साडे चारशे ते पाचशे शेतकऱ्यांना सुरळीत व अखंडित वीज पुरवठा होणार आहे. .अधीक्षक अभियंता सुनील माने, कार्यकारी अभियंता मनीष सूर्यवंशी यांच्या शेतकऱ्या बद्दल असलेली सकारात्मकता व कार्य तत्परता यामुळे हे शक्य झाल्याचे सहाय्यक अभियंता सुशील देवकर यांनी सांगितले. ऐन उन्हाळ्यात महावितरणने शेतकऱ्यांना बऱ्यापैकी दिलासा दिला आहे..पेनुर उपकेंद्र म्हणजे हेवीवेट उपकेंद्र आहे. या उपकेंद्रा अंतर्गत गावात पाणी स्तोत्रा मुळे मोठे बागायती क्षेत्र आहे. यात ऊस, मका, कांदा या पिकासह द्राक्ष, डाळिंब, पेरू, सीताफळ, केळी या फळबागांचा समावेश आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यातून सातत्याने विजेची मोठी मागणी होते. मात्र विद्युत पुरवठा करण्यात सातत्याने अडचणी येत होत्या. त्यावर उपाय म्हणून सहाय्यक अभियंता देवकर यांनी वरिष्ठाकडे नवीन पाच एम व्ही ए च्या ट्रान्सफॉर्मरची मागणी केली होती. या पूर्वीचे दोन पाच एम व्ही ए चे ट्रान्सफॉर्मर पेनुर उपकेंद्रात कार्यान्वित आहेत. .दरम्यान सहाय्यक अभियंता देवकर यांच्या मागणीनुसार "महाराष्ट्र राज्य कृषी वाहिनी" योजने अंतर्गत नवीन पाच एम व्ही ए चा ट्रान्सफॉर्मर मंजूर झाला. गेल्या अनेक दिवसा पासून या ट्रान्सफॉर्मर च्या संदर्भातील तांत्रिक काम सुरू होते. अखेर सोमवार च्या अगोदर हा ट्रान्सफॉर्मर त्याच्या जाग्यावर बसवुन सोमवारी तो कार्यान्वित करण्यात आला. यामुळे शेतकऱ्यांना शेती पंपासाठी दिवसा व एक तास जादा विज मिळणार आहे. शेतकऱ्यांनी सिंगल फेज लाईट वापरू नये. त्यामुळे ट्रान्सफॉर्मर वरील भार वाढून नुकसान होते. थ्री फेज लाईटचा वापर करून महावितरण ला सहकार्य करावे असे आवाहन देवकर यांनी केले. यावेळी वरिष्ठ सहाय्यक महेश माळी, वरिष्ठ ऑपरेटर तुकाराम खांडेकर आदी सह अन्य महावितरणचे कर्मचारी उपस्थित होते..पेनुर उपकेंद्रात सोमवारी पाच एम व्ही ए चा नवीन ट्रान्सफॉर्मर कार्यान्वित केला आहे. त्यामुळे कांही भागात यापूर्वी मिळणारी सात तास लाईट आता आठ तास मिळणार आहे. मात्र कसल्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी सिंगल फेज लाईट वापरू नये.सुशील देवकर, सहाय्यक अभियंता महावितरण पेनुर.