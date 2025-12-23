सोलापूर

शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी! ई-पीक पाहणी न झालेल्यांसाठी आता ऑफलाइन नोंद; नेमकं काय करावे लागणार?

farmer Relief News Regarding Crop Survey: शेतकऱ्यांसाठी ऑफलाइन नोंदणीची संधी, पीकविमा व शासकीय लाभ मिळवण्याचा मार्ग मोकळा
Farmers visiting talathi office for offline crop registration process.

मंगळवेढा: खरीप हंगाम २०२५ मध्ये मुदतीत ई-पीक पाहणी नोंद न केल्याने अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाने दिलासा दिला आहे. आता अशा शेतकऱ्यांच्या पिकांची ऑफलाइन नोंद केली जाणार आहे. त्यासाठी बुधवारपर्यंत (ता. २४) तलाठ्यांकडे अर्ज करावा अशी सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली आहे.

