शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी! ई-पीक पाहणी न झालेल्यांसाठी आता ऑफलाइन नोंद; नेमकं काय करावे लागणार?

मंगळवेढा: खरीप हंगाम २०२५ मध्ये मुदतीत ई-पीक पाहणी नोंद न केल्याने अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाने दिलासा दिला आहे. आता अशा शेतकऱ्यांच्या पिकांची ऑफलाइन नोंद केली जाणार आहे. त्यासाठी बुधवारपर्यंत (ता. २४) तलाठ्यांकडे अर्ज करावा अशी सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली आहे..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.प्रांताधिकारी बी. आर. माळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंगळवेढा तालुक्यात ऑफलाइन अर्ज कामकाजाला सुरवात करण्यात आल्याची माहिती तहसीलदार मदन जाधव यांनी दिली आहे. खरीप हंगामात नैसर्गिक संकटे खर्च वाढ आणि तांत्रिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असून पीकविमा व शासकीय लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. .ज्या शेतकऱ्यांची खरीप २०२५ ची ई-पीक पाहणी नोंद झाली नसेल त्यांनी २४ डिसेंबरपर्यंत ग्राममहसूल अधिकारी (तलाठी) यांच्याकडे लेखी अर्ज करावा. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्याची अधिकृत नोंद घेऊन शेतकऱ्यांना पोच दिली जाणार आहे..ग्रामस्तरीय समिती करणार प्रत्यक्ष पाहणीया आदेशानुसार प्रत्येक गावात मंडळ अधिकारी अध्यक्ष असलेली ग्रामस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यामध्ये ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामविकास अधिकारी व सहाय्यक कृषी अधिकारी यांचा समावेश आहे. ही समिती २५ डिसेंबर २०२५ ते ७ जानेवारी २०२६ या कालावधीत संबंधित शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन प्रत्यक्ष ऑफलाइन पीक पाहणी करणार आहेत. पाहणीदरम्यान पंचनामा करून पीक क्षेत्र, बियाणे, खत खरेदीच्या पावत्या, मागील वर्षाची पीक नोंद तसेच शेजारील शेतकऱ्यांचे जबाब नोंदवले जाणार आहेत..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';
जबाबदारी केली निश्चित...वरिष्ठ पातळीवर काटेकोर देखरेखग्रामस्तरीय समितीचा अहवाल उपविभागीय अधिकारी यांच्या स्तरावर तपासला जाणारा असून त्यावर प्रांताधिकारी बी. आर. माळी यांचे थेट नियंत्रण राहणार आहे. त्यानंतर अंतिम अहवाल जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करून शासनाकडे पाठवला जाणार आहे. दैनंदिन आढावा व पारदर्शक देखरेख ठेवण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. ज्या शेतकऱ्यांची पीक नोंद आधीच गाव नमुना १२ वरती झालेली आहे त्यामध्ये आता नव्याने कोणतीही दुरुस्ती केली जाणार नाही. ही प्रक्रिया केवळ खरीप हंगाम २०२०५ मध्ये ई पीक पाहणी न झालेल्या शेतकऱ्यांसाठीच राहणार आहे. शासनाच्या या योजनेचा ई-पीक पाहणी राहिलेल्या शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन तहसीलदार मदन जाधव यांनी केले आहे.