Sardar Vallabhbhai Patel: आजारातून उठताच विचारले होते हैदराबादचे काय झाले?; सरदार पटेल यांच्यामुळे मराठवाड्याला निजामाच्या जोखडातून मुक्ती

सोलापूर : सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यामुळेच निजामाच्या जोखडातून मराठवाडा मुक्त झाला. आजारी असतानाही सरदार पटेल यांनी ग्लानीतून शुद्धीवर येताच हैदराबादचे काय झाले, असा प्रश्न केला होता. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर पटेल यांच्या चरित्राचे अभ्यासक ज्येष्ठ पत्रकार अरुण करमरकर यांच्याशी संवाद साधला असता, त्यांनी पटेल यांच्या चरित्रातील अनेक पैलू सांगितले..सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबात जन्मलेले सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्याकडे शेतीच्या कामातून वास्तव आणि व्यवहारी शहाणपण हे उपजत आले होते. अत्यंत निग्रही, करारी व्यक्तिमत्त्व असलेले पटेल यांच्यामुळेच संस्थानांच्या विलीनीकरणाचा जटिल प्रश्न मार्गी लागला. जुनागढ आणि हैदराबाद येथे त्यांनी पोलिस कारवाई करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला..हैदराबादच्या चारही बाजूने लष्कर घुसविण्यात आले होते. त्यापैकी सोलापूरकडील बाजूचाही समावेश होता. स्वातंत्र्यानंतर साडे पाचशेहून अधिक संस्थानांचे विलीनीकरण घडविण्याचे काम अल्पावधीत पूर्ण करण्यात त्यांच्या मुत्सद्दीपणाचा उत्तम नमुना दिसून येतो..व्यापक हिताला प्राधान्यसरदार वल्लभभाई पटेल यांचा पंतप्रधान पदावर विधिवत अधिकार असूनही त्यावर गांधीजींच्या शब्दाखातर सहज पाणी सोडले. नवस्वतंत्र भारताच्या उभारणीविषयी देश हितकारक भूमिका घेतली. अनेक बाबींमध्ये नेहरूंशी मतभेद असले तरी त्यांनी व्यापक हिताला प्राधान्य दिले होते..सरदारांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे पैलूनगरपालिकेच्या सदस्य काळात स्वाभिमानी व्यक्तिमत्वाचा आदर्श प्रस्थापित केला.बारडोली सत्याग्रहात कणखर नेतृत्वाने ब्रिटिशांना शरणागती पत्करण्यास भाग पाडले.प्रशासनिक यंत्रणेचे भारतीयीकरण करण्यात सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा मोठा वाटा.