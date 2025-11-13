Solapur Airport: 'साेलापूर विमानतळ संरक्षक भिंतीशेजारील अनधिकृत बांधकामे तत्काळ हटवा'; कचरा टाकल्यास कारवाई, अतिरिक्त आयुक्त पवार यांचे आदेश

सोलापूर: विमानतळाच्या संरक्षक भिंतीलगत असलेले सर्व अनधिकृत बांधकामे, पत्रा शेड तत्काळ काढून घ्यावीत. कोणतेही अतिक्रमण, शेड, टपऱ्या इ. तत्काळ हटविण्यात याव्यात. विमानतळ कंपाऊंड लगत कोणतेही वाहन, ट्रक इत्यादी उभे करू नये. परिसरातील सर्व दवाखाने यांनी आपला बायोमेडिकल वेस्ट योग्य पद्धतीने नष्ट करावा; तो उघड्यावर टाकल्यास कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आदेश महापालिकेने दिले आहेत. .Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...सोलापूर विमानतळ परिसराची सुरक्षितता अबाधित राहण्यासाठी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी आयुक्त सचिन ओम्बासे, पोलिस आयुक्त एम. राजकुमार यांच्या उपस्थितीत विमान प्राधिकरण व संबंधित विभागांची बैठक आयोजित केली होती. महापालिकेच्या वतीने विमानतळ परिसर लगत राहणाऱ्या सर्व नागरिक, व्यापारी, दवाखाने, मांसाहारी पदार्थ विक्रेते तसेच गॅरेज व्यावसायिक यांना सूचना दिल्या आहेत. अतिरिक्त आयुक्त वीणा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली रहिवासी सर्वेक्षण व्यापारी अतिक्रमणधारक यांचा पथकाद्वारे सुरू केले..विमानतळाच्या संरक्षक भिंतीलगतच्या भागामध्ये काही नागरिक व व्यापारी यांच्याकडून वारंवार कचरा थेट विमानतळाच्या परिसरात टाकण्याचे प्रकार निदर्शनास आले. गॅरेजधारकांकडून टायर जाळल्यामुळे निर्माण होणारा धूर व प्रदूषण यामुळे वातावरण दूषित होत असल्याचे देखील निदर्शनास आले आहे..Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...विमानतळाच्या कंपाऊंडच्या आत किंवा परिसरात कचरा फेकू नये. मटन, चिकन, मच्छी आदी मांसाहारी पदार्थ विक्रेत्यांनी कचरा उघड्यावर टाकू नये. गॅरेज व्यावसायिकांनी टायर, रबर वा अन्य वस्तू जाळून धूर निर्माण करू नये. सर्व नागरिकांनी, व्यापाऱ्यांनी, गॅरेज व मांसाहारी पदार्थ विक्रेत्यांनी या सूचनांचे गांभीर्याने पालन करावे.- वीणा पवार, अतिरिक्त आयुक्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.