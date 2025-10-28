Solapur Municipal Corporation: 'सोलापूर मनपाच्या १०२ जागांसाठी ११ नोव्हेंबरला आरक्षण सोडत'; राज्य निवडणूक आयोगाने काढले आदेश

सोलापूर: सोलापूर महापालिकेतील २६ प्रभागांतील १०२ जागांसाठी आरक्षण सोडत ११ नोव्हेंबरला काढण्यात येणार आहे. या संबंधीचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने काढले असून, महापालिकांच्या आरक्षण सोडतीचे वेळापत्रकही आयोगाकडून जाहीर करण्यात आले आहे..Barshi Crime: 'श्रीपतपिंपरीमध्ये भरदिवसा घरफोडी'; सहा तोळ्यांच्या दागिन्यांसह १६ हजार लंपास.राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी मुंबई वगळून उर्वरित सर्व महापालिका आयुक्तांना आरक्षण सोडतीबाबतचे आदेश दिले आहेत. त्याबाबतचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया ३० ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. आरक्षित जागांची संख्या निश्चित करून त्यास राज्य निवडणूक आयोगाची मान्यता घेण्याकरिता प्रस्ताव सादर करण्यासाठी ४ नोव्हेंबरपर्यंतचा कालावधी असणार आहे. .आरक्षण सोडतीची जाहीर सूचना ८ नोव्हेंबरला वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केली जाईल. त्यानंतर ११ नोव्हेंबरला आरक्षणाची सोडत काढली जाईल. आरक्षण सोडतीचा निकाल राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाईल. प्रारूप आरक्षण, हरकती व सूचना मागविण्यासाठी १७ नोव्हेंबर ते २७ नोव्हेंबर असा कालावधी असणार आहे. महापालिका आयुक्त अंतिम आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी २५ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबरची मुदत असणार आहे. त्यानंतर २ डिसेंबर रोजी अंतिम आरक्षण शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केले जाणार आहे..Solapur News: 'पाणीपुरवठा, उड्डाणपूल अन् सांडपाणी प्रकल्पाला गती द्या'; मुख्यमंत्री आर्थिक सल्लागार प्रवीणसिंह परदेशी यांचे महापालिका प्रशासनाला आदेश.अशी आहे प्रक्रियाआरक्षित जागांची संख्या निश्चित करणे : २८ ते ३० ऑक्टोबरराज्य निवडणूक आयोगाकडे मान्यतेसाठी सादर : ३० ते ४ नोव्हेंबरआरक्षण सोडतीची जाहीर सूचना प्रसिद्ध करणे : ८ नोव्हेंबरआरक्षण सोडत : ११ नोव्हेंबरहरकती सूचनांसाठी : १७ ते २४ नोव्हेंबरअंतिम आरक्षण यादी प्रसिद्ध : २ डिसेंबर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.