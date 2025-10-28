सोलापूर

Solapur Municipal Corporation: 'सोलापूर मनपाच्या १०२ जागांसाठी ११ नोव्हेंबरला आरक्षण सोडत'; राज्य निवडणूक आयोगाने काढले आदेश

State Election Commission Issues Order: आरक्षण सोडतीची जाहीर सूचना ८ नोव्हेंबरला वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केली जाईल. त्यानंतर ११ नोव्हेंबरला आरक्षणाची सोडत काढली जाईल. आरक्षण सोडतीचा निकाल राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाईल.
Solapur Municipal Corporation

Solapur Municipal Corporation

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: सोलापूर महापालिकेतील २६ प्रभागांतील १०२ जागांसाठी आरक्षण सोडत ११ नोव्हेंबरला काढण्यात येणार आहे. या संबंधीचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने काढले असून, महापालिकांच्या आरक्षण सोडतीचे वेळापत्रकही आयोगाकडून जाहीर करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Municipal Corporation
district
State Election Commission
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com