माेठी बातमी! 'साेलापुरातील प्राथमिक शिक्षकांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची होणार फेरतपासणी'; जिल्ह्यात उडाली खळबळ

सोलापूर: बदलीसाठी जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केल्याची तक्रार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली होती. शासकीय रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. संजीव ठाकूर यांच्या पत्रानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जे. जे. रुग्णालयाच्या अधिष्ठातांना पत्र पाठवत त्या ४३ शिक्षकांच्या आजार, दिव्यांग प्रमाणपत्राची फेरतपासणी करण्यास आदेश काढले, त्या आदेशास २३ दिवस उलटले असून किती शिक्षकांची फेरतपासणी झाली याबाबत शिक्षण विभागाकडेच कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे. .Success Story: 'सातारच्या सोहम घोलपला गुगलमध्ये ४० लाखांचे पॅकेज'; कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी, संभाषणात्मक एआय सल्लागारपदी निवड.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जे. जे. रुग्णालयास तपासणी करण्याचे पत्र दिले आहे, तेच पत्र गटशिक्षण अधिकारामार्फत संबंधित ४३ शिक्षकांनाही देण्यात आले आहे, पण ही तपासणी किती दिवसांत करायची आहे, त्याची मुदत किती आहे, याबाबत काहीही नमूद केले नाही. जोडीदाराचे संशयास्पद दिव्यांगत्व असलेले सात, पाल्याचे संशयास्पद दिव्यांगत्व असलेले तीन तर बदलीसाठी अर्ज केलेल्या अर्जदार शिक्षकांचेच संशयास्पद दिव्यांगत्व असलेले ३३ जणांचा समावेश आहे..सीईओंनी काढले फेरतपासणीचे पत्रसंवर्ग एकमध्ये बदलीचा लाभ घेण्यासाठी दिव्यांग, ५३ वर्षांहून अधिक वय, दुर्धर आजार, विधवा परितक्ता, माजी सैनिकांच्या पत्नी यांचा समावेश होतो, पण बदलीचा लाभ घेण्यासाठी काही शिक्षकांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवल्याची तक्रार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली होती. यावरूनच सीइओंनी फेरतपासणी करण्याचे पत्र काढले होते..तालुकानिहाय शिक्षकांची संख्या...संवर्ग एकमधून बदलीसाठी १९४५ जणांनी अर्ज केले होते, यामध्ये अक्कलकोट १५५, बार्शी २०१, करमाळा ११५, माढा २१२, माळशिरस १८७, मंगळवेढा १०५, मोहोळ २०४, पंढरपूर १८९, सांगोला १९०, उत्तर सोलापूर १४०, दक्षिण सोलापूर २४७ शिक्षकांचा समावेश आहे..Farming Success Story: 'पाच एकर टोमॅटोतून चाळीस लाखांचे उत्पन्न'; संगमनेर तालुक्यातील मंगेश गाडेंची किमया, नोकरी ऐवजी शेतीला प्राधान्य.सीईओ यांनी फेरतपासणी करण्याचे आदेश दिले. पण अद्याप ४३ पैंकी एकाही शिक्षकाची माहिती प्राप्त झाली नाही. ज्या शिक्षकांनी बोगस प्रमाणपत्र जोडल्याचे सिद्ध झाल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.- कादर शेख, शिक्षणाधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.