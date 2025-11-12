सोलापूर

Changing Weather: 'वातावरणातील बदलाने वाढतोय न्यूमोनियाचा धोका'; सकस आहार, आरोग्यदायी जीवनशैली अन्‌ वेळेत उपचार मोलाचे..

Boost Immunity to Fight Pneumonia: सोलापूर परिसर वातावरणातील सर्वांत मोठ्या बदलांना सामोरे जात आहे. मोठ्या पावसामुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे न्यूमोनियाचा संसर्ग वाढला आहे. न्यूमोनियाचा संसर्ग हा कोणत्याही वयोगटात होऊ शकतो.
Doctors emphasize the importance of balanced diet and timely medical care as pneumonia cases rise due to changing weather conditions.

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : वातावरणातील सर्वाधिक बदलाचा काळ व धुळीचे वाढते प्रमाण या दोन गोष्टींमुळे न्यूमोनियाच्या संसर्गात अंदाजे १० टक्के वाढ दिसून येत आहे. न्यूमोनिया टाळण्यासाठी सकस आहार, आरोग्यदायी जीवनशैली जपत वेळेत उपचार महत्त्वाचे ठरतात.

