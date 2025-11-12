Changing Weather: 'वातावरणातील बदलाने वाढतोय न्यूमोनियाचा धोका'; सकस आहार, आरोग्यदायी जीवनशैली अन्‌ वेळेत उपचार मोलाचे..

सोलापूर : वातावरणातील सर्वाधिक बदलाचा काळ व धुळीचे वाढते प्रमाण या दोन गोष्टींमुळे न्यूमोनियाच्या संसर्गात अंदाजे १० टक्के वाढ दिसून येत आहे. न्यूमोनिया टाळण्यासाठी सकस आहार, आरोग्यदायी जीवनशैली जपत वेळेत उपचार महत्त्वाचे ठरतात. .Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...यावर्षी सोलापूर परिसर वातावरणातील सर्वांत मोठ्या बदलांना सामोरे जात आहे. मोठ्या पावसामुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे न्यूमोनियाचा संसर्ग वाढला आहे. न्यूमोनियाचा संसर्ग हा कोणत्याही वयोगटात होऊ शकतो. विशेषतः प्रतिकारक्षमता कमी असलेल्या बालकापासून व वृद्धापर्यंत सर्वांना होऊ शकतो. न्यूमोनिया हा जिवाणू व इन्फ्लूएंझा विषाणू या दोन्ही कारणांनी होऊ शकतो..सर्वसाधारणपणे सकस आहार व आरोग्यदायी जीवनशैलीने या आजारापासून दूर राहता येते. अनेक वेळा सर्दी- तापाचा आजार विषाणूजन्य असतो. पण, विषाणूजन्य आजारानंतर प्रतिकारक्षमता कमी झाल्यास पुन्हा न्यूमोनियाचा संसर्ग होतो. त्यामुळे प्रतिकारक्षमता कमी झाल्यास ती सामान्य होईपर्यंत कोणताही संसर्ग होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. लसीचा दिलासा न्यूमोनियाचा संसर्ग टाळण्यासाठी लस देखील उपलब्ध आहे. ६५ पेक्षा अधिक वय असलेल्या व्यक्तींनी लस घ्यायला हवी..वेळेत वर्गीकरण होणे महत्त्वाचेजेव्हा श्वासाचे आजार होतात, तेव्हा तत्काळ डॉक्टरकडे जाऊन हा आजार नेमका कोणत्या प्रकारचा आहे, त्याचे वर्गीकरण करून उपचार करणे गरजेचे आहे. सर्दी व ताप आहे तर चार दिवसांत बरा होईल असे मानून डॉक्टरांकडे न जाणे धोक्याचे ठरते. कारण, या काळात प्रतिकारक्षमता कमी होऊन नव्या संसर्गाची शक्यता किंवा गुंतागुंत निर्माण होणे शक्य आहे. त्यामुळे डॉक्टरांकडून तत्काळ तपासणी आवश्यक असते..न्यूमोनियाचे प्रकारहॉस्पिटल अक्वायर्ड न्यूमोनियाकम्युनिटी ॲक्वायर्ड न्यूमोनियाव्हेंटिलेटर असोसिएटेड न्यूमोनियाॲस्पिरेशनल न्यूमोनियान्यूमोनियाची लक्षणेकोरडा किंवा कफसह खोकला येणेसतत थकवा येणेताप येणे, घाम येणे, हात थरथरणेउलटी किंवा जुलाबखोकताना छाती दुखणेछातीत पाणी भरणे.MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...वातावरणातील बदल व मोठ्या पावसामुळे न्यूमोनियाच्या संसर्गात १० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. लक्षणे दिसताच रुग्णांनी तत्काळ उपचारासाठी डॉक्टरांकडे जाणे आवश्यक ठरते.- डॉ. सागर खोत, कन्सल्टिंग पल्मॉनॉलॉजिस्ट, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.