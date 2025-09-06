Solapur Accident: 'माळशिरस येथे कारची दुचाकीला धडक; पाचवर्षीय बालकाचा मृत्यू', जाेराची धडकेत बालक उंच उडून रस्त्यावर पडलं अन्..

माळशिरस : भरधाव कारने दुचाकीला मागून जोराची धडक दिल्याने दुचाकीवरील पाच वर्षाचा चिमुकला उडून रस्त्यावर पडल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला तर त्याची आजी गंभीर जखमी झाली. .ही घटना शुक्रवारी (ता. ५) दुपारी १२ च्या सुमारास घडली. अविश जाधव असे त्या मुलाचे नाव आहे. तर आजी उज्ज्वला बाळासाहेब मगर (वय ५५, रा. निमगाव) गंभीर जखमी झाली. त्यांना उपचारासाठी दवाखान्यात दाखल करण्यात आले आहे..दिलीप शरद माने (रा. कुरवली, ता. इंदापूर) हे दुचाकीवरून (एमएच ४५- एक्स ३२९०) कुरवलीकडून निमगावकडे निघाले होते. माळशिरस येथील यादव पेट्रोल पंपानजीक बाळाला तहान लागल्याने ते पाणी पिण्यासाठी रस्त्याच्या कडेला थांबले होते. नंतर ते निघाल्यानंतर काही अंतरावर आले असता, नातेपुतेकडून माळशिरसकडे येणाऱ्या भरधाव कारने (एमएच १२- एफपी ९४२९) दुचाकीला जोरदार धडक दिली. यात अविश हा उंच उडून रस्त्यावर पडल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.