सोलापूर

Solapur Accident: 'माळशिरस येथे कारची दुचाकीला धडक; पाचवर्षीय बालकाचा मृत्यू', जाेराची धडकेत बालक उंच उडून रस्त्यावर पडलं अन्..

Fatal Crash in Malshiras: माळशिरस येथील यादव पेट्रोल पंपानजीक बाळाला तहान लागल्याने ते पाणी पिण्यासाठी रस्त्याच्या कडेला थांबले होते. नंतर ते निघाल्यानंतर काही अंतरावर आले असता, नातेपुतेकडून माळशिरसकडे येणाऱ्या भरधाव कारने (एमएच १२- एफपी ९४२९) दुचाकीला जोरदार धडक दिली.
Solapur Accident

Solapur Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

माळशिरस : भरधाव कारने दुचाकीला मागून जोराची धडक दिल्याने दुचाकीवरील पाच वर्षाचा चिमुकला उडून रस्त्यावर पडल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला तर त्याची आजी गंभीर जखमी झाली.

Loading content, please wait...
accident
malshiras
district
accident death
accident case
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com