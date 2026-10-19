RSS Centenary Year: शिस्तबद्ध संचलनातून संघशताब्दी वर्षाची सांगता; चार नगरांत ६०० हून अधिक स्वयंसेवकांचा सहभाग, मंगळवारी अन्य १२ नगरांत संचलन

सोलापूर : घोषपथकाचा निनाद, हातात दंड अन् शिस्तीचा ठेका धरत पडणारी पावले...विजयादशमीच्या निमित्ताने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संचलनातून शिस्त, एकजूट अन् देशभक्तीचा संदेश देण्याची परंपरा यंदाही कायम आहे. संघाच्या शताब्दी वर्षाच्या सांगतेनिमित्त रविवारी शहरातील चार नगरांत संचलन झाले. गणवेशातील ६०० हून अधिक स्वयंसेवकांनी घोषाच्या तालावर शिस्तबद्ध संचलन करत संघाच्या शिस्तीचे अन् देशभक्तीच्या भावनेचे दर्शन घडविले..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.संघाच्या शताब्दी वर्षाच्या सांगतेनिमित्त मंगळवारी शहरातील अन्य १२ नगरांत संचलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या संचलनात साधारण चार हजार स्वयंसेवक सहभागी होणार आहेत. शताब्दी वर्षानिमित्त वर्षभर राबविण्यात आलेल्या पंचपरिवर्तनाच्या कार्याचा समारोपानिमित्त आढावा घेतला जाणार आहे. .रविवारी झालेल्या संचलनात स्वयंसेवकांनी गणवेश परिधान करून घोषपथकाच्या तालावर एकाच लयीत पावले टाकली. शिस्तबद्ध संचलनातून संघटितपणा अन् शिस्तीचे दर्शन घडले. शताब्दी वर्षाच्या सांगतेनिमित्त रविवारी चार नगरांत संचलन झाले आहेत..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...रविवारी संचलन झालेली चार नगरेअण्णाभाऊ साठे नगर - सुशील रसिक सभागृह - सकाळी ७.३० भवानी नगर - बसवेश्वर सर्कल - सायंकाळी ६ श्रीराम नगर - रामवाडी दवाखाना - सायंकाळी ७ भावनाऋषी नगर - राममंदिर, तनिष्क नगर- सकाळी ७ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.