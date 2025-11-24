सोलापूर

Success Story: 'शिंदेवाडीच्या कल्याणी शिंदेने वैमानिक हाेण्याचे स्वप्न सत्यात उरवलं'; आई-वडिलांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू..

Shindewadi girl success: कल्याणीची ही प्रेरणादायी कहाणी इतर मुलींना देखील आपल्या स्वप्नांच्या पाठपुराव्यासाठी प्रोत्साहन देते. तिच्या यशामुळे आई-वडिलांचे डोळे आनंदाश्रूंनी भरले, आणि कुटुंबासह संपूर्ण गावात आनंदाची लहर पसरली आहे.
Rural Girl Kalyani Shinde Becomes Pilot, Parents Celebrate Her Incredible Achievement

सकाळ वृत्तसेवा
नातेपुते : शिंदेवाडी, (ता. माळशिरस) सारख्या छोट्या गावातून मोठी स्वप्ने पाहणे व ती पूर्ण करणे, हे फार कमी लोक करू शकतात. याच स्वप्नांना सत्यात उतरवून कल्याणीने वडील नानासाहेब शिंदे व आई रेखा यांच्यासह गावाचेच नव्हे तर संपूर्ण तालुक्याचे नाव उंच केले. प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षण घेऊन, कल्याणीने व्यावसायिक वैमानिक होण्याचा मान मिळवला आहे

