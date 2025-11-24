Success Story: 'शिंदेवाडीच्या कल्याणी शिंदेने वैमानिक हाेण्याचे स्वप्न सत्यात उरवलं'; आई-वडिलांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू..

नातेपुते : शिंदेवाडी, (ता. माळशिरस) सारख्या छोट्या गावातून मोठी स्वप्ने पाहणे व ती पूर्ण करणे, हे फार कमी लोक करू शकतात. याच स्वप्नांना सत्यात उतरवून कल्याणीने वडील नानासाहेब शिंदे व आई रेखा यांच्यासह गावाचेच नव्हे तर संपूर्ण तालुक्याचे नाव उंच केले. प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षण घेऊन, कल्याणीने व्यावसायिक वैमानिक होण्याचा मान मिळवला आहे.Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...वैमानिक झाल्यानंतर तिचे बारामतीहून शिंदेवाडीत आगमन झाले. त्यावेळी ग्रामस्थांनी हलगीच्या दणदणाटात, फटाक्यांची आतषबाजी व पुष्पवृष्टी करून तिचे जोरदार स्वागत केले. यावेळी कल्याणीला पाहताच तिच्या आई-वडिलांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू तरळले..एका सामान्य कुटुंबातून आलेल्या कल्याणीने आपल्या जिद्द आणि मेहनतीच्या जोरावर एवढी मोठी उंची गाठली आहे. सुरवातीला अनेक अडचणी आल्या, पण तिने कधीही हार मानली नाही. हे यश ग्रामीण भागातील तरुणांसाठी एक प्रेरणास्रोत आहे. .MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...कल्याणीने पायलट होण्यासाठी केलेला संघर्ष, कठोर प्रशिक्षण आणि कुटुंबाने दिलेला पाठिंबा या सगळ्यांचे प्रतिबिंब या एका छोट्या प्रसंगात दिसून आले. यावेळी कल्याणी शिंदे म्हणाली, माझ्या आई- वडिलांनी माझ्यासाठी खूप कष्ट घेतले. त्यांचे स्वप्न पूर्ण होताना पाहून मला खूप आनंद होतोय. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.