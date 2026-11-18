सोलापूर: तब्बल आठ वर्षांच्या कालखंडानंतर होत असलेल्या सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीतील आज अर्ज माघारीनंतर भाजपप्रणीत पॅनेलचे १९ पैकी १० संचालक बिनविरोध निवडून आले आहेत. यामध्ये आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, आमदार राजेंद्र राऊत, माजी आमदार प्रशांत परिचारक यांच्यासह दहा जणांचा समावेश आहे. उर्वरित ९ जागांसाठी २४ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात असून, यामध्ये सांगोल्याचे आमदार बाबासाहेब देशमुख, आमदार सुभाष देशमुख यांचे चिरंजीव मनीष देशमुख, माजी आमदार श्यामल बागल यांच्यासह २२ जणांचा समावेश आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.अर्ज छाननीमध्ये मंजूर झालेल्या १६८ पैकी १४४ जणांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्याने १० जागा बिनविरोध झाल्या आहेत, तर ९ जागांसाठी निवडणूक लागली आहे. सांगोला व माळशिरस वगळता इतर ९ तालुक्यांतील सोसायटी मतदारसंघातील ९ जागा बिनविरोध झाल्या, तर इतर मागासवर्गीय मतदारसंघातून अजिंक्यराणा राजन पाटील यांचीही बिनविरोध निवड झाली. महिला मतदारसंघातील दोन जागांसाठी माजी आमदार श्यामल बागल, अस्मिता गायकवाड, नीता गुंड, अर्चना घाडगे, सिंधू पाटील व रुक्मिणी रणदिवे या सहा उमेदवार निवडणुकीत आहेत. या मतदारसंघात २७ पैकी १९ महिला उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले आहेत..सोसायटी मतदारसंघातून सांगोला तालुक्यात आमदार बाबासाहेब देशमुख यांच्या विरोधात संजय इंगोले अशी दुरंगी लढत होणार आहे. माळशिरस तालुक्यात अर्जुनसिंह मोहिते-पाटील, शहाजी (बाबाराजे) देशमुख व ज्ञानराज पाटील यांच्यात लढत होणार आहे. अनुसूचित जमाती मतदारसंघात १२ पैकी १० जणांनी माघार घेतल्याने महादेव कांबळे व दत्तात्रय खडतरे यांच्यात सामना होणार आहे. भटक्या विमुक्त जाती व जमाती मतदारसंघात १९ पैकी १६ जणांनी माघार घेतली असून, श्रीधर कोंडले, अनिकेत देशमुख व राजेंद्र बंदीछोडे हे तीन उमेदवार रिंगणात आहेत..पणन मतदारसंघात १५ पैकी १३ जणांनी माघार घेतली असून, माजी आमदार बबनराव शिंदे यांचे चिरंजीव रणजित शिंदे व संग्रामसिंह जहागीरदार यांच्यात सरळ लढत होणार आहे. नागरी बँक व पतसंस्था मतदारसंघात चुरशीची लढत होणार आहे. ३२ पैकी २८ जणांनी माघार घेतली असून, आमदार सुभाष देशमुख यांचे चिरंजीव मनीष देशमुख, नगरसेवक अमोल शिंदे, श्रीधर कोंडले व राजेंद्र गंगदे हे चार उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. दुग्ध व व्यक्तिगत मतदारसंघात १२ पैकी १० जणांनी माघार घेतली असून, माजी आमदार दीपक साळुंखे यांचे चिरंजीव सूर्यादित्य साळुंखे व शिवाजी पाटील यांच्यात दुरंगी लढत होणार आहे..निवडणूक लागलेले मतदारसंघसोसायटी मतदारसंघ : सांगोला : आमदार बाबासाहेब देशमुख विरुद्ध संजय इंगोले, माळशिरस : अर्जुनसिंह मोहिते-पाटील, शहाजी (बाबाराजे) देशमुख, ज्ञानराज पाटीलअनुसूचित जमाती : महादेव कांबळे व दत्तात्रय खडतरेभटक्या विमुक्त जाती : अनिकेत देशमुख, श्रीधर कोंडले, राजेंद्र बंदीछोडेमहिला मतदारसंघ : माजी आमदार श्यामल बगल, माजी नगरसेविका अस्मिता गायकवाड, नीता गुंड, अर्चना घाडगे, सिंधू पाटील, रुक्मिणी रणदिवेपणन मतदारसंघ : संग्रामसिंह जहागीरदार व रणजित बबनराव शिंदेनागरी बँक व पतसंस्था : नगरसेवक अमोल शिंदे, मनीष सुभाष देशमुख, श्रीधर कोंडले, राजेंद्र गंगदे,दुग्ध व व्यक्तिगत : शिवाजी पाटील व सूर्यादित्य दीपक साळुंखे.MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...बिनविरोध निवड झालेले संचालकसोसायटी मतदारसंघअक्कलकोट : आमदारसचिन कल्याणशेट्टीबार्शी : आमदार राजेंद्र राऊतपंढरपूर : प्रशांत परिचारकमोहोळ : विक्रांत राजन पाटीलद. सोलापूर : श्रीदिप सुरेश हसापुरेउ. सोलापूर : पृथ्वीराज मानेमाढा : यशवंत संजयमामा शिंदेमंगळवेढा : सिद्धेश्वर बबनराव आवताडेकरमाळा : शंभुराजे जयवंतराव जगतापइतर मागासवर्गीय मतदारसंघअजिंक्यराणा राजन पाटील .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.