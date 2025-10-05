मोहोळ : पूरग्रस्त घाटणे गावातील ११२ कुटुंबांना ‘सकाळ रिलीफ फंडा’तून जीवनावश्यक वस्तूंच्या किटचे वाटप करण्यात आले. मोहोळपासून ६ किलोमीटरवर सीनेकाठी घाटणे हे १५०० लोकवस्तीचे गाव आहे. सीना नदीच्या प्रलयकारी महापुराने हे गाव अक्षरशः उद्ध्वस्त केले आहे. महापुराचे पाणी शिरल्याने नदी काठावरील पिके पूर्णपणे वाया गेली असून, चार दिवस गावाचा जिल्ह्याशी असलेला संपर्क तुटला होता. ग्रामपंचायत कार्यालय, मंदिर, शाळेसह अनेक घरांमध्ये पुराचे पाणी शिरले होते. या महापुरामध्ये अनेकांचे क्षणात होत्याचे नव्हते झाले. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .या भीषण परिस्थितीमध्ये सकाळ माध्यम समूहाने पुढाकार घेत ‘सकाळ’चे उप वृत्तसंपादक वैभव गाढवे, सरपंच ऋतुराज देशमुख यांच्या हस्ते आज पूरग्रस्तांना मदतीचे वाटप करण्यात आले. यावेळी उपव्यवस्थापक (प्रशासन) अजय धाराशिवकर, तालुका बातमीदार राजकुमार शहा, राजकुमार कारंडे, समाधान देशमुख, दिगंबर लाळे, सुदर्शन लाळे आदींसह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..अचानक आलेल्या पुरामुळे अंगावरील कपड्यावर घरदार सोडून ग्रामस्थांना स्थलांतरित व्हावे लागले. पुराच्या पाण्यामुळे शेती खरडून गेली आहे. तूर, उडीद, मका, कांदा, ऊस यांसारख्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले. अनेकांच्या घरातील साहित्य, दावणीला बांधलेली जनावरे वाहून गेली आहेत. पुराचे पाणी ओसरून आज सुमारे आठ दिवसांचा कालावधी लोटला; परंतु येथील नागरिकांचा जगण्याचा संघर्ष अद्यापही सुरूच आहे. आमचं होतं नव्हतं ते या महापुराने नेलं आहे. जमिनी वाहून गेल्याने सहा महिने ते एक वर्ष त्यात काही करता येणार नसल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले..जीवनावश्यक वस्तूंच्या किटमध्ये...सकाळ रिलीफ फंडाच्या माध्यमातून घाटणे येथील ग्रामस्थांना वाटप केलेल्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किटमध्ये आटा, तांदूळ, साखर, तूरडाळ, बेसन, तेल, चहा पावडर, मसाला, साबण, कपड्यांचे साबण, टूथपेस्ट, खोबरे तेल, मीठ, मिरची पावडर, पोहे या बाबींचा समावेश आहे..गावाचे पुनर्वसन करण्याची मागणीमहापुराचा घाटणेला चोहोबाजूने वेढा पडला होता. जिल्ह्याशी संपर्क तुटला होता. अनेकांवर या काळात स्थलांतरित होण्याची वेळ आली. भविष्यातही नदीला पूर येऊन अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. अशा प्रकारची संकटे येऊ शकतात. मुळे यातून कायमची सुटका करण्यासाठी गावाचे पुनर्वसन करावे, अशी मागणी गावकऱ्यांनी केली..घाटणे बॅरेजमुळे पुराची तीव्रता वाढलीमराठवाड्याला पाणी देण्यासाठी घाटणे येथे बॅरेज बांधले आहे. या बॅरेजचे तीन दरवाजे बंद असल्याने ते वर उचलता आले नाहीत. यामुळे नदीत अडथळा निर्माण झाला. त्यामुळे शेतात आणि गावात पाणी शिरले. घाटणे बॅरेजमुळे येथील पुराची तीव्रता वाढल्याचे ग्रामस्थांनी यावेळी सांगितले..‘सकाळ’ने केलेल्या मदतीमुळे महापुरात उद्ध्वस्त झालेल्या अनेकांच्या संसाराला हातभार लागला आहे. ‘सकाळ’ आणि घाटणे गावामध्ये कोरोनाच्या काळापासून ऋणानुबंध निर्माण झाले आहेत. कोरोनात आमच्या गावाचा आवाज राज्य व देशपातळीवर पोचविण्याचे काम ‘सकाळ’ने केले होते.- ऋतुराज देशमुख, सरपंच, घाटणे.Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.माझे वय ८७ वर्षे आहे. माझ्या आयुष्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नदीला आलेला पूर पाहिला नाही. आठ दिवसांत आमचे होत्याचे नव्हते झाले. शासनाने कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी. ‘सकाळ’ने दिलेल्या मदतीमुळे आम्हाला दिलासा मिळाला असून, त्याबद्दल ‘सकाळ’चे आभार मानतो.- राजाराम संभाजी चव्हाण, ग्रामस्थ, घाटणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.