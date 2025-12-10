Solapur Crime: 'कृषी पर्यटन रिसॉर्टमधून ३२ लाखांचा गुटखा जप्त'; सांगोला येथील घटना, मालकासह चार जणांविरुद्ध गुन्हा !

सांगोला : सांगोला पोलिस आणि अन्न व औषध प्रशासनाने मे. सी.एम. कृषी पर्यटन अॅग्रो रिसॉर्टवर (चिंचोली रोड, चारमिनार कंपनीजवळ) छापा टाकून तब्बल ३२ लाख ४ हजार ४६० रुपयांच्या प्रतिबंधित गुटखा, सुगंधित तंबाखू व पानमसाल्याच्या साठ्यासह ४१ लाख ५४ हजार ४६० किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे..माेठी बातमी ! ‘सुरत-चेन्नई’तील २२२ किमी मार्ग बीओटीवर होणार; भारतमाला योजनेची मुदत संपल्याने निर्णय...सोलापूरचे अन्न सुरक्षा अधिकारी मंगेश मल्हारी लवटे यांच्या फिर्यादीवरून ८ डिसेंबर रोजी रात्री नऊच्या सुमारास सांगोला पोलिसांनी अवैध तंबाखू साठ्यावर छापा टाकली असता रिसॉर्टच्या विविध खोल्यांमध्ये गुटखासदृश तंबाखूजन्य पदार्थ साठवून ठेवलेले आढळले. घटनास्थळी छोटा हत्ती (एमएच ४५/एएफ ६४०६) व पिकअप (एमएच ४५/एएक्स ०५३९) ही दोन वाहने उभी असल्याचे आढळले. त्या वाहनांमध्येही मोठ्या प्रमाणात प्रतिबंधित पदार्थ साठवलेले होते..घटनास्थळी असलेला निशांत ऊर्फ टिल्लू मिसाळ पोलिसांना पाहताच अंधाराचा फायदा घेऊन पळून गेला, असे फिर्यादीत नमूद आहे. अन्न सुरक्षा अधिकारी मंगेश लवटे यांनी उपस्थित राहून साठा व वाहने तपासून पंचनामा केला. पंचनाम्यानुसार जप्त साठ्याच्या प्रकारात पानमसाला, सुगंधित तंबाखू, पानमसाला, जर्दा अशा एकूण १४ प्रकारच्या तंबाखूजन्य पदार्थांचा समावेश आहे. ३२ लाख ४ हजार ४६० रुपयांच्या या साठ्यासह अंदाजे ३ लाख ५० हजारांचा छोटा हत्ती व अंदाजे ६ लाखांचा पिकअप असा ४१ लाख ५४ हजार ४६० किमतीचा मुद्देमाल ताब्यात घेण्यात आला आहे. .Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.पोलिस उपनिरीक्षक चंद्रकांत पुजारी यांच्या माहितीप्रमाणे छोटा हत्तीच्या मूळ मालकाचे नाव सौरभ शिर्के (रा. लोहार गल्ली, सांगोला) आणि पिकअपचे मूळ मालक योगेश महादेव मिसाळ (रा. धनगर गल्ली, सांगोला) असल्याचे समोर आले आहे. रिसॉर्टची जागा मालक चिंतामणी माने यांच्या नावावर असल्याचे दिसून आले. अधिकारी लवटे यांनी वाहन चालक व साठा मालक, वाहनांचे मूळ मालक व जागेचे मालक यांच्याविरुद्ध फिर्यादी नोंदवली आहे. साठ्याचा खरा मालक व पुरवठादार कोण आहेत? याबाबत सविस्तर चौकशी करण्याची विनंती केली आहे. सांगोला पोलिस आणि अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी तपास करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.