सोलापूर

Solapur Crime: 'कृषी पर्यटन रिसॉर्टमधून ३२ लाखांचा गुटखा जप्त'; सांगोला येथील घटना, मालकासह चार जणांविरुद्ध गुन्हा !

Sangola Gutkha Seizure: सांगोला पोलिसांचा कृषी पर्यटन रिसॉर्टवर छापा; ४१ लाखांचा गुटखा व तंबाखूजन्य साठा जप्त
Sangola Police seize ₹32 lakh worth gutkha during a raid on an agro-tourism resort; owner and three others booked.

Sangola Police seize ₹32 lakh worth gutkha during a raid on an agro-tourism resort; owner and three others booked.

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगोला : सांगोला पोलिस आणि अन्न व औषध प्रशासनाने मे. सी.एम. कृषी पर्यटन अॅग्रो रिसॉर्टवर (चिंचोली रोड, चारमिनार कंपनीजवळ) छापा टाकून तब्बल ३२ लाख ४ हजार ४६० रुपयांच्या प्रतिबंधित गुटखा, सुगंधित तंबाखू व पानमसाल्याच्या साठ्यासह ४१ लाख ५४ हजार ४६० किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.

Loading content, please wait...
crime
Police Raid
sangola
district
Tourism
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com