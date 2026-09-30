Sangola APMC Profit: सांगोला कृषि उत्पन्न बाजार समितीला २०२५-२६ मध्ये १ कोटी ८३ लाखांचा विक्रमी नफा; इतिहासात प्रथमच रेकॉर्डब्रेक आर्थिक प्रगती

सांगोला : कृषि उत्पन्न बाजार समिती, सांगोलाला सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात तब्बल १ कोटी ८३ लाख ४३ हजार ६७२ रुपयांचा नफा झाला आहे. बाजार समितीच्या इतिहासात प्रथमच एवढा विक्रमी वार्षिक नफा नोंदविला गेल्याची माहिती वार्षिक सर्वसाधारण सभेत देण्यात आली. संस्थेची आर्थिक स्थिती भक्कम होत असल्याने सभेला उपस्थित शेतकरी, व्यापारी, आडते, हमाल व तोलार यांनी समाधान व्यक्त केले..कृषि उत्पन्न बाजार समितीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा संस्थेच्या प्रशासकीय सभागृहात सभापती समाधान पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी शेतकरी, व्यापारी, हमाल, तोलार, आडते तसेच संचालक मंडळाचे सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..संस्थेचे सचिव उत्तम खोकले यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. बाजार समिती ही शेतकरी व व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी काम करणारी महत्त्वाची संस्था असून, सर्व घटकांच्या सहकार्यामुळे संस्थेची प्रगती होत असल्याचे त्यांनी सांगितले..लेखापाल महेंद्र वाघमारे यांनी विषयपत्रिकेवरील विषयांचे वाचन करून सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा लेखाजोखा सादर केला. त्यानुसार बाजार समितीला ३ कोटी २० लाख ४८ हजार ५१३ रुपये उत्पन्न, तर १ कोटी ३७ लाख ४ हजार ८४१ रुपये खर्च झाला. त्यामुळे संस्थेला १ कोटी ८३ लाख ४३ हजार ६७२ रुपयांचा निव्वळ नफा झाला आहे. संस्थेच्या इतिहासातील हा आतापर्यंतचा विक्रमी नफा असल्याचे सभेत स्पष्ट करण्यात आले..सभापती समाधान पाटील म्हणाले, आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली बाजार समितीची प्रगती सुरू असून, संचालक मंडळ, अधिकारी, कर्मचारी, शेतकरी व व्यापारी यांच्या सामूहिक सहकार्यामुळे ही आर्थिक प्रगती साध्य झाली आहे. बाजार समितीतील सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले..यावेळी उपसभापती माणिकचंद वाघमारे तसेच संचालक विनायक कुलकर्णी, आबासाहेब आलदर, धनाजी पवार, रामचंद्र बाबर, अमजद बागवान, अमोल खरात, किशोर शिंदे, दीपक गोडसे, संतोष देवकाते, विष्णू सरगर, दगडू गावडे, हेमंतकुमार शिंदे, बाळासो काटकर, चंद्रकांत करांडे, शोभा पवार, प्रमिला चौगुले आदी उपस्थित होते. सभेच्या शेवटी सभापती समाधान पाटील यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. सभा शांततेत व सुव्यवस्थित वातावरणात पार पडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.