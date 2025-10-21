सोलापूर

Sangola News: 'मोर्चेबांधणीसाठी सांगोल्यातील पदाधिकारी श्रीकांत शिंदेंच्या भेटीला'; मंत्री दादासाहेब भुसेंच्या बंगल्यावर पार पडली बैठक

Sangola officials visit Shrikanth Shinde: मुंबई येथे मंत्री दादासाहेब भुसे यांच्या जंजिरा बंगल्यावर सोलापूर जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक झाली. या बैठकीत सांगोला तालुक्याच्या निवडणूक तयारीचा आढावा घेण्यात आला.
सांगोला : सांगोला तालुक्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती तसेच सांगोला नगरपरिषदेच्या आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका शिवसेना (शिंदे गट) ताकदीने लढवणार असल्याचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

