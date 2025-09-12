सोलापूर

Sangola Police Action : 'अवैध वाळू वाहतुकीवर सांगोला पोलिसांची कारवाई'; तीन लाख सात हजारांचा मुद्देमाल जप्त

Illegal Sand Haul Seized by Sangola Police: कारवाईत वाळूसह वाहन असा एकूण सुमारे तीन लाख सात हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. पर्यावरणाचे नुकसान करून स्वतःच्या फायद्यासाठी अवैधरीत्या वाळू वाहतूक केल्याप्रकरणी पोलिस कॉन्स्टेबल सद्दाम रसूल नदाफ यांनी फिर्याद दिली आहे.
Sangola police seize illegal sand materials worth ₹3.07 lakh during crackdown on unauthorized transport.

Sangola police seize illegal sand materials worth ₹3.07 lakh during crackdown on unauthorized transport.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगोला: सांगोला पोलिसांनी अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनावर धडक कारवाई करून सुमारे तीन लाख सात हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. ही कारवाई बुधवारी (ता. १०) रात्री साडेनऊच्या सुमारास वाघमोडे वस्ती, सावे (ता. सांगोला) परिसरात करण्यात आली.

Loading content, please wait...
police
crime
sangola
Action
sand
district
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com