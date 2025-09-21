सोलापूर

MLA Babasaheb Deshmukh: सोलारवर चालणारे राज्यातील पहिले डेटा सेंटर उभारणार; आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख; सांगोला तालुक्यात एमआयडीसीसाठी पाठपुरावा

Solar-Powered Data Center Coming to Maharashtra: सांगोला शहरातील भूमिगत गटाराचे काम रखडले होते, त्यासाठी निधी मंजूर करून आणला. माण, कोरडा नदीस कॅनॉलचा दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. नदीवर २ टीएमसी बंधारे बांधावेत, आरोग्य केंद्रांना डॉक्टर आहेत.
MLA Dr. Babasaheb Deshmukh inspecting the site for Maharashtra’s first solar-powered data center in Sangola MIDC.

सोलापूर: सांगोला तालुक्यात तरुणांच्या हातांना रोजगार देण्यासाठी तालुक्यात नवीन औद्योगिक वसाहत उभारण्यासाठी मागणी केली आहे. याशिवाय तालुक्यात डेटा सेंटर उभारण्यात येणार असून, सोलारवर उभारणारे हे राज्यातील पहिले डेटा सेंटर असणार आहे. १२ गावे अद्याप टेंभू-म्हैसाळ योजनेपासून वंचित आहेत. नीरा उजवा कालव्यापासून तालुक्यातील काही गावांना पाणी मिळत नाही, यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगोला आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी सांगितले.

