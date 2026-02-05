सोलापूर

Solapur Politics: सांगोला, करमाळ्यात स्थानिक आघाड्यांचे आव्हान; जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक, भालकेंचा आखडता हात!

सोलापूर: जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष असाच सामना बहुतांश ठिकाणी दिसत आहे. सांगोला व करमाळ्यात विद्यमान आमदारांनी स्थानिक आघाडीचा झेंडा हाती घेतला आहे. या दोन तालुक्यात स्थानिक आघाड्यांनी तगडे आव्हान दिले आहे. जिल्हा परिषदेत कोणालाही स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास या आघाड्यांचे महत्त्व वाढणार आहे. स्पष्ट बहुमत मिळाल्यास या आघाड्यांना फारसे महत्त्व राहणार नसल्याचा अंदाज आहे.

