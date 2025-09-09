सोलापूर

Barshi Crime: 'बार्शी महावितरण कार्यालयात सुरक्षा रक्षकाला बेदम मारहाण'; ठेकेदाराच्या कामगाराविरोधात गुन्हा दाखल

Barshi MSEDCL Office Clash: कार्यालयात पावणे चारच्या दरम्यान सुरक्षा रक्षकाची सेवा करीत असताना ठेकेदार समाधान विधाते यांचा कामगार कृष्णा सुरवसे हा मद्यप्राशन करून आला आणि त्याने अश्‍लील भाषेत शिवीगाळ व मारहाण सुरू केली. दमदाटी करून ढकलून देताच मी एका दगडावर कोसळलो.
सकाळ वृत्तसेवा
बार्शी : शहरातील बुरूड गल्लीजवळ असणाऱ्या महावितरण कार्यालयात ठेकेदाराच्या कामगाराने मद्यप्राशन करून शिवीगाळ करीत सुरक्षा रक्षकाला बेदम मारहाण केली. सुरक्षा रक्षकावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी ठेकेदाराच्या कामगाराविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.

