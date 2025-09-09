Barshi Crime: 'बार्शी महावितरण कार्यालयात सुरक्षा रक्षकाला बेदम मारहाण'; ठेकेदाराच्या कामगाराविरोधात गुन्हा दाखल

बार्शी : शहरातील बुरूड गल्लीजवळ असणाऱ्या महावितरण कार्यालयात ठेकेदाराच्या कामगाराने मद्यप्राशन करून शिवीगाळ करीत सुरक्षा रक्षकाला बेदम मारहाण केली. सुरक्षा रक्षकावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी ठेकेदाराच्या कामगाराविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे..कृष्णा सुरवसे (रा. बार्शी) असे गुन्हा दाखल झालेल्या कामगाराचे नाव आहे. जखमी सुरक्षा रक्षक महेश सरडे (रा. बगले चाळ, सोलापूर रोड, बार्शी) यांनी फिर्याद दाखल केली. ही घटना रविवारी (ता. ७) दुपारी पावणे चारच्या दरम्यान घडली. फिर्यादीत महेश सरडे यांनी म्हटले आहे की, सुरक्षा रक्षक मंडळ सोलापूर यांनी बार्शी येथील महावितरणच्या विभागीय कार्यालयात मागील चार वर्षांपासून नेमणूक केली असून, रविवारी (ता. ७) साडेतीन वाजता कार्यालयात सेवेत रुजू झालो..कार्यालयात पावणे चारच्या दरम्यान सुरक्षा रक्षकाची सेवा करीत असताना ठेकेदार समाधान विधाते यांचा कामगार कृष्णा सुरवसे हा मद्यप्राशन करून आला आणि त्याने अश्लील भाषेत शिवीगाळ व मारहाण सुरू केली. दमदाटी करून ढकलून देताच मी एका दगडावर कोसळलो. त्यावेळी माझा उजव्या हाताचा खांदा मोडला असून, तेथे असलेले सुरक्षा रक्षक शंकर चौगुले यांनी थांबवले. पोलिस हवालदार प्रमोद केकान तपास करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.