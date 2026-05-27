Akkalkot Seed Scam: खरीप हंगामापूर्वीच बियाणे घोटाळा उघड; 8.46 लाखांचे बोगस उडीद बियाणे जप्त, अक्कलकोटमध्ये उडाली खळबळ

राजशेखर चौधरी जेऊर: अक्कलकोट तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने येत्या खरीप हंगामासाठी उडीद बियाणे खरेदी सुरु होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आज निर्मल जातींचे बोगस उडीद बियाणे विक्री सुरु असल्याचे दिनांक 26 मे 2026 रोजी रात्री आठच्या सुमारास तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयास बोगस उडीद बियाणे विक्रीची गोपनीय माहिती मिळाली..त्यानंतर तत्परतने कारवाई करीत आबा कृषी सेवा केंद्र अक्कलकोटच्या दुकानावर तपासणी करीत कारवाई करून बियाणे जप्त केले आणि पोलीस ठाण्यात जाऊन त्याच्यावर गुन्हा सुद्धा दाखल केला. स्वतःच्या आर्थिक लाभपोटी शेतकऱ्यांचे अर्थकारण बिघडविणाऱ्या या कृत्याबद्दल संताप व्यक्त करीत आणखी याची पाळेमुळे खोदून काढण्याची मागणी शेतकरी बांधवातून होत आहे..याबाबत अधिक माहिती अशी की स्वामी समर्थ कृषी सेवा केंद्र शेळगांव ता परांडा जिल्हा धाराशिवचे प्रोपरायटर श्री रत्नाकर रघुनाथ कोले यांनी विक्रीसाठी आणलेल्या निर्मल सीड्स प्रा लि कंपनीचे उडीद पिकाचे वाण एनयुएल 7 (विश्वास ) बॅगची हुबेहूब नक्कल करून आबा कृषी सेवा केंद्र अक्कलकोट येथील गोडाऊन मध्ये 432 बॅग व त्यांनी विक्री केलेले 48 असे एकूण 480 बॅग (प्रति 5 किलो) एकूण किंमत प्रत्येक बॅगचे 1960 रुपये प्रमाणे 8 लाख 46 हजार 720 रुपये रकमेचे बियाणे जप्त केले. .सदर कारवाई जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सोलापूर श्री शुक्राचार्य भोसले,कृषी विकास अधिकारी श्री हरिदास हावळे यांचे मार्गदर्शनखाली तसेच त्यांचे उपस्थितीत जिल्हा स्तरीय भरारी पथक श्री चंद्रकांत मंगरुळे तालूका कृषी अधिकारी अक्कलकोट, अजय वगरे मोहीम अधिकारी, बी.बी. बाबर गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी पंचायत समिती अक्कलकोट, अशोक कांबळे कृषी अधिकारी तथा गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी , निर्मल कंपनीचे जिल्हा प्रतिनिधी श्री वासुदेव नाटीकर इत्यादी उपस्थित होतें.सदर बोगस बियाणे विक्रेते यांचेवर रात्री उशिरा अक्कलकोट उत्तर पोलीस ठाणेमध्ये गुन्हा दाखल केला आहे..चंद्रकांत मंगरुळे तालुका कृषी विकास अधिकारी अक्कलकोटसध्या पेरणी हंगाम सुरू होत आहे व्यापाऱ्यांनी नकली बियाणे आणून विक्रीसाठी ठेवून शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीचा आणि आर्थिक नुकसानीचा व्यापार करू नये. तसेच शेतकऱ्यांनी बियाणे आणि खते खरेदी करताना मूळ पावती आणि त्याचा टॅग या दोन्ही गोष्टी सांभाळून ठेवावे जेणेकरून आपली फसवणूक झाल्यास भविष्यात त्यांच्यावर कारवाई करता येणार आहे. शासन मान्यता प्राप्त कंपनीचेच बियाणे आणि खते खरेदी करून आपल्या शेतीसाठी वापरावेत.