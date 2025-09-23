Solapur Rain update: 'सीना नदीचे रौद्ररूप; दहा गावांचा संपर्क तुटला'; वीस गावात पुराचे पाणी

-किरण चव्हाणमाढा: माढा तालुक्यातील सीना नदीकाठच्या वीस गावांमध्ये पाणी शिरले असून किमान दहा गावांचा संपर्क तुटलेला आहे सीना नदीने रौद्ररूप धारण केले असून सीना नदीकाठी भयावह परिस्थिती आहे. हजारो लोक सीना नदीच्या पुरामध्ये अडकून पडले असून अग्निशामक दलाच्या तुकडीकडून बचाव कार्याला सुरुवात झालेली आहे. प्रशासन, ग्रामस्थ पुरापुढे हतबल झाले असून एवढ्या मोठ्या पुराचा अंदाज कोणालाही बांधता आला नाही. सिना नदीला आलेला हा विक्रमी पूर आहे..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.माढा तालुक्यातील सीना नदीकाठच्या वीस गावांमध्ये कमी अधिक प्रमाणात पुराचे पाणी शिरले असून निसर्गापुढे ग्रामस्थ, प्रशासन सर्वच हदबल होताना दिसत आहेत. दहा पेक्षा अधिक गावांचा संपर्क तुटला आहे. अग्निशामक दलाच्या टीमच्या साह्याने लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याचे काम प्रशासनाकडून सुरू आहे. प्रशासन काल सुरक्षित ठिकाणी हलवलेले लोकही सध्या पुराच्या पाण्याने वेढलेले आहेत. .पुरात अडकलेल्या लोकांची संख्या मोठी आहे. शेती पाण्यात आहे मात्र आता गावातही पाणी शिरल्याने शेतकरी, ग्रामस्थ हातबल झाले आहेत. खैराव येथील काही लोक टेकडीवरील महादेव मंदिरात अडकून पडलेत. पुराचे पाणी सतत वाढत असल्याने लोकांना एका ठिकाणहून दुसऱ्या ठिकाणी सारखे हलवावे लागत आहे.. सीना नदीमध्ये सीना कोळेगाव धरण, चांदणी धरण, खासापुरी धरण व सिना नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या पावसामुळे मंगळवारी पहाटेच्या सुमारास सीना नदीने सर्वोच्च पूर पातळी गाठली. सीना नदीच्या पुराचा अंदाज बांधणे कोणालाही शक्य झाले नाही. राहुलनगर, वाकाव, लोणी, लहू, मुंगशी, नाडी, शिंगेवाडी, कव्हे, महादेववाडी, म्हैसगाव, पापनस, रिधोरे, तांदूळवाडी, निमगाव (मा.), महातपूर, दारफळ, राहूलनगर, खैराव, केवड, उंदरगाव, वाकाव, कुंभेज या गावांमध्ये पुराचे पाणी शिरले आहे. .Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .अनेकांची जनावरे या पुराच्या पाण्यात दगावले असून अनेक लोकांनी घराच्या वरती आसरा घेतलेला आहे. अनेक विद्युत जनित्र पाण्याखाली गेल्यामुळे लोकांची मोबाईल चार्ज नसल्यामुळे संपर्क करणे हे कठीण होऊ लागले आहे. सीना नदीच्या पात्राच्या दोन्ही बाजूला एक ते दीड किलोमीटर पर्यंत पाणी नदीपात्रा बाहेर आले आहे. अद्यापपर्यंत कोणतीही जीवित हानी झालेली नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.