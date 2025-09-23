सोलापूर

दुर्दैवी घटना!'आलेगावात अप्रुका नदीत बुडून सातवर्षीय चिमुकलीचा मृत्यू'; कुटुंबियाचा आक्राेश, नेमकं काय घडलं..

Tragic Accident in Alegav: अतिवृष्टीमुळे दुष्काळग्रस्त सांगोला तालुक्यातील नदी, नाले, ओढे भरून वाहत आहेत. या अगोदर महिम येथे कासाळ ओढ्यात पडून सोमनाथ व श्रीधर ऐवळे बंधूंचा मृत्यू झाला होता. जवळा येथील गंगाधर साखरे चौगुले हे कोरडा नदीत वाहून गेले होते.
Rescue and investigation underway at Apruka River in Alegav after a 7-year-old girl drowned.

सांगोला : खेळत असताना नदीत पाय घसरून वाहून गेल्याने आलेगाव (ता. सांगोला) येथील तन्वी अजित शिंदे या अवघ्या सात वर्षीय चिमुरडीचा पाण्यात बुडाल्याने मृत्यू झाला. दरम्यान, अवघ्या सातवर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी अंत झाल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

rain
accident
district
River
rain damage crops
rainy session
Drowning death
Solapur

