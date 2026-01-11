सोलापूर

माेठी बातमी! शक्तिपीठ महामार्गाचा नवा आराखडा ‘व्हायरल; उत्तर सोलापूर, सांगोला वगळून माढा, माळशिरसमधून जाणार !

Shaktipeeth highway to bypass North Solapur and Sangola: शक्तिपीठ महामार्गाच्या नव्या आराखड्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंता वाढली
Viral Map Shows Major Change in Shaktipeeth Highway Route

Viral Map Shows Major Change in Shaktipeeth Highway Route

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-अरविंद मोटे

सोलापूर: बहुचर्चित शक्तिपीठ महामार्गाला होणारा विरोध लक्षात घेऊन नवीन आराखडा तयार करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनात केली. आता या नव्या आराखड्यातील बाधित गावांची यादी व्हायरल झाली आहे. या यादीच्या सतत्येबाबत एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी मौन बाळगले असून निवडणुकीनंतर अधिसूचना जाहीर होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
viral
district
Infrastructure
viral post
Solapur
Shaktipeeth Highway

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com