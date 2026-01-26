Solapur News: ‘शक्तिपीठ’चे आमदारांकडून कौतुक; नव्या आराखड्यात माढा तालुक्याचा समावेश, बागायती जमिनीच्या नुकसानीची भीती!

सोलापूर : शक्तिपीठ महामार्गाचा नवा आराखडा नुकताच व्हायरल झाला असून यात माढा तालुक्याचा समावेश आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत असताना माढा मतदारसंघाचे आमदार अभिजित पाटील यांनी मात्र या महामार्गाचे कौतुक केले आहे. .Pune News: ‘एमपीएससी’कडून उमेदवारांना मोठा दिलासा! संयुक्त पूर्वपरीक्षेच्या पदसंख्येत वाढ, ६०१ पदांसाठी भरती प्रक्रिया...पूर्वी बार्शी, उत्तर सोलापूर, मोहोळ, पंढरपूर, सांगोला तालुक्यातून जाणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गात बदल करण्याची घोषणा नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्यापाठोपाठ नव्या आराखड्यातील तालुके व गावांची यादी व्हायरल झाली आहे. नव्या यादीनुसार या महामार्गात माढा व माळशिरस तालुक्याचा नव्याने समावेश केला आहे. यामुळे अधिक बागायती जमिनीचे मोठे नुकसान होत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण असताना माढा मतदारसंघाचे आमदार पाटील यांनी मात्र या नव्या महमार्गाचे स्वागत केले आहे, यामुळे शेतकऱ्यांमधून आश्चर्य व्यक्त होत आहे..लोकप्रतिनिधींनी नेहमी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभा राहणे आवश्यक आहे. सोलापूर जिल्ह्यासह राज्यात सुरवातीपासून आवश्यकता नसलेल्या या महमार्गातील विरोध होत आहे. असे असताना विरोधी पक्षातील एक आमदार या निर्णयाचे स्वागत करतात, हे आश्चर्यकारक आहे. लोकप्रतिनिधींनी नेहमी शेतकऱ्यांची बाजू विधानसभेत मांडणे आवश्यक असताना हे सरकारची बाजू घेत आहेत.- रविराज पाटील, बाधित शेतकरी हत्तीज, ता. बार्शी.Pune News: प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! अनेक रेल्वेगाड्या शनिवार-रविवार रद्द; मोठी गैरसोय होणार, नेमकं काय कारण?.आमदारांनी खरे तर लोकांमध्ये मिसळून शेतकऱ्यांचे म्हणणे काय आहे, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला हा किती अत्यल्प व तकलादू आहे. पूर्वजांपासून कसून सुपीक केलेल्या जमिनी रस्त्यात जाणार आणि मोबदला मात्र केवळ रेडीरेकनरच्या चौपट देणार ही रक्कम बाजारभावाच्या बरोबरीनेदेखील होत नाही. लोकप्रतिनिधींनी या गोष्टीचा विचार करणे आवश्यक आहे.- ॲड विनय गायकवाड, बाधित शेतकऱ्यांचे वकील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.