Sharad Pawar drought visit relief : 'पाण्यासाठी गाव विकायला काढलेल्या' गावकऱ्यांच्या डोळ्यांत पाणी! शरद पवारांनी जागेवरच सुपूर्त केला ५० लाखांचा धनादेश

तीव्र पाणीटंचाईमुळे हवालदिल होऊन "पाण्यासाठी आमचे गाव विकायला काढले आहे," असा संतप्त फलक लावून आंदोलन करणाऱ्या सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील तुळशी या दुष्काळग्रस्त गावाला ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी मोठा दिलासा दिला आहे. सोलापूर जिल्ह्याच्या दुष्काळी पाहणी दौऱ्यावर असलेल्या शरद पवार यांनी केवळ कोरडी आश्वासने न देता, तुळशी गावाच्या पाणीप्रश्नासाठी थेट ५० लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करत मदतीचा धनादेश जागेवरच सुपूर्त केला..पवारांच्या या तत्पर आणि संवेदनशील निर्णयामुळे डोळ्यांत पाणी आणून उभ्या असलेल्या गावकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे हास्य उमटले आहे..Silk farming skill training center : शेतकरी अन् सुशिक्षित तरुणांसाठी मोठी बातमी! रेशीम उद्योगाला गती देण्यासाठी 'या' जिल्ह्यात सुरू होणार विशेष प्रशिक्षण केंद्रे; रोजगाराची सुवर्णसंधी.वाळलेल्या फळबागांची प्रत्यक्ष पाहणी; गावकऱ्यांचे ऐकले अश्रूशरद पवार यांनी रविवारी माढा तालुक्यातील वरवडे येथून आपल्या तीन दिवसीय राज्यव्यापी दुष्काळी पाहणी दौऱ्याला सुरुवात केली. दुपारी त्यांनी तुळशी गावात भेट देऊन पाण्याअभावी जळून खाक झालेल्या डाळिंब व इतर फळबागांची प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन पाहणी केली. आमदार अभिजीत पाटील आणि संतप्त गावकऱ्यांनी पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष आणि जनावरांच्या चाऱ्याची भीषण परिस्थिती पवारांसमोर मांडली. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येताच, पवार यांनी विलंब न लावता तातडीने ५० लाख रुपयांचा धनादेश माढ्याचे खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांच्याकडे सुपूर्त केला. ही रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तातडीने तुळशी गावातील कायमस्वरूपी पाणी योजना आणि टँकर व्यवस्थेवर खर्च करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले..मराठवाडा दौऱ्यानंतर घेणार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भेट!सोलापूरमधील पाहणीनंतर शरद पवार सोमवारपासून मराठवाड्यातील अत्यंत बिकट दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांचा दौरा करणार आहेत. "राज्यातील अनेक भागांत पिण्याच्या पाण्याचा आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा भीषण प्रश्न निर्माण झाला आहे. तीन दिवसांचा हा पाहणी दौरा पूर्ण झाल्यानंतर मी स्वतः मुंबईत जाऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहे आणि दुष्काळाचे भीषण वास्तव त्यांच्यासमोर मांडून ठोस सरकारी मदतीची मागणी करणार आहे," असे शरद पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले..Pune Metro Leak: उद्घाटनापूर्वीच हिंजवडी-मान मेट्रो स्टेशनमध्ये पावसाच्या पाण्याची प्रचंड गळती; हजारो कोटींच्या हायटेक प्रकल्पाच्या दर्जेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह?.१६ नोव्हेंबरला बारामतीत पंतप्रधानांकडे दुष्काळाची व्यथा मांडणारदरम्यान, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या १६ नोव्हेंबर रोजी बारामती दौऱ्यावर येत आहेत. या दौऱ्याचा संदर्भ देत शरद पवार म्हणाले, "पंतप्रधान मोदी बारामतीत येत असताना, आमच्या पक्षाच्या वतीने खासदार सुप्रिया सुळे आणि खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील हे दोघेही राज्यातील शेतकऱ्यांच्या दुष्काळी संकटाची वस्तुस्थिती थेट पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणून देतील आणि केंद्राकडून विशेष दुष्काळ पॅकेजची मागणी करतील." पवारांच्या या धडक दौऱ्यामुळे राज्यातील दुष्काळाचा प्रश्न आता थेट केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अजेंड्यावर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.