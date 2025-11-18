Maharashtra Politics:'सुशीलकुमार शिंदेंच्या गुगलींवर शरद पवारांचा गुड लेफ्ट'; बॅटिंग टाळली, जुन्या आठवणींना उजाळा..

सोलापूर : शरद पवार साहेब सोलापुरात आले म्हटलं की धडकीच भरते. साहेबांनी मला राजकारणात आणले, नाही तर आम्हाला कोण विचारतंय यासह अनेक गुगली ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे यांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या भाषणापूर्वी टाकल्या होत्या. शिंदेंनी टाकलेल्या जवळपास पाच ते सहा गुगलींवर क्रिकेटचे रसिक असलेले पवार बॅटिंग करतील, अशीच शक्यता निर्माण झाली होती. पवारांनी स्वत:ची विकेट सांभाळत शिंदेंच्या सर्व गुगलींवर ‘गुड लेफ्ट’च करणे पसंत केल्याचे सोलापुरात दिसले. .Farmer Success Story: 'योग्य व्यवस्थापनाने ३० गुंठ्यांत घेतले ८७ टन उसाचे उत्पन्न'; बेंबळेच्या सोमनाथ हुलगे यांची कामगिरी; ऊस ५२ कांड्यांवर...माजी महापौर ॲड. यु. एन. बेरिया यांच्या सन्मानाचा सोहळा सोलापुरातील हेरिटेज गार्डवर रंगला होता. शिंदे-पवार हे दोन ज्येष्ठ नेते सोबत असल्याने खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील, खासदार प्रणिती शिंदे, आमदार अभिजित पाटील यांनी आम्हाला बोलायला लावू नका, असे संयोजकांना आवर्जून सांगितले. स्टेजवरील सर्वांनीच जास्त वेळ शिंदे व शरद पवार यांना भाषणासाठी दिला. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सुशीलकुमार शिंदे असले तरीही प्रोटोकॉल मोडून पहिले भाषण शिंदेंचे आणि मग पवारांचे असा क्रम लावण्यात आला..जुन्या आठवणी आणि नव्या घडामोडींचा मेळ घालत शिंदेंनी पवारांच्या भाषणासाठी भरपूर स्कोप करून ठेवला. शरदरावांचे एवढे वय झाले तरीही त्यांची ताकद कमी झालेली नाही, ते आजही खूप कष्ट घेत असल्याचे कौतुक शिंदेंनी केले. बेरिया पवारांच्या जवळ कसे व का गेले? याचाही किस्सा शिंदेंनी सांगितला. शिंदेंच्या या सर्व गुगलींवर पवार खूप काही बोलतील असेच सर्वांना वाटत होते. पवारांनी शिंदेंच्या सर्व गुगलींना बगल देत बेरियांना मीच महापौर व सभागृह नेते केल्याचे सांगितले. सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील सहकार चळवळीत योगदान देणाऱ्या सहकाऱ्यांची आठवण त्यांनी काढली अन् भाषणाचा समारोप केला..या कार्यक्रमासाठी मोहोळचे माजी आमदार रमेश कदम स्टेजच्या समोरील सोफ्यावर बसले होते. थोड्या वेळाने मोहोळचे माजी आमदार लक्ष्मण ढोबळे आले. त्यावेळी कदम यांनी ढोबळे यांच्यासाठी जागा करून दिली. २००९ ते २०१४ च्या टर्ममध्ये ढोबळे आमदार असताना त्यांच्यावर दाखल झालेला गुन्हा, गुन्हा दाखल झाल्याने राष्ट्रवादीची उमेदवारी ढोबळे ऐवजी कदमांना मिळाली. २०१४ च्या निवडणुकीत कदम राष्ट्रवादीचे तर ढोबळे अपक्ष होते. ढोबळे पडले, कदम आमदार झाले व काही महिन्यांत कारागृहात गेले. आज दोघेही माजी आमदार आहेत. स्टेजवर मोहोळचे आमदार म्हणून राजू खरे शरद पवारांसोबत होते. ढोबळे आणि कदम या दोघांनीही एकमेकांच्या बाजूला बसून पवारांचे भाषण कानात साठवले आणि आमदार खरेंची जागा डोळ्यांनी टिपली..CA Success Story:'सीए परिक्षेत आदित्य दरेकरचे सुयश'; जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर यशाला गवसणी, आई अन् भावाचे पाठबळ...हेलिकॉप्टर प्रवास् अन् माढ्याच्या खाणाखुणाशरद पवार यांनी सोलापूरला येताना माढ्याचे खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांना हेलिकॉप्टरमध्ये सोबत घेतले. बारामती जवळील माळेवाडी सोडल्यानंतर फलटणपासून माढा लोकसभा मतदारसंघाची सुरुवात होती. हवेतून दिसणारा माढा लोकसभा मतदारसंघ, माढा लोकसभा मतदारसंघात वाढलेली केळी, साखर कारखाने याची माहिती पवार यांनी मोहिते-पाटील यांना दिली. या शिवाय आणखी महत्त्वाच्या राजकीय गप्पा व जिल्ह्यातील रणनिती या बद्दलची माहिती समजू शकली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.