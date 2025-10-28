Sharad Pawar: शरद पवारांच्या बैठकीला तीन आमदारांची दांडी; आगामी निवडणुका सोलापूर जिल्ह्यात महाविकास आघाडी म्हणून लढणार

सोलापूर: आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीला सोलापूर जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीच्या चारपैकी तीन आमदारांनी दांडी मारली. माढ्याचे आमदार अभिजित पाटील हे एकमेव उपस्थित होते..ShivendraRaje Bhosale: केवळ बिल काढण्यासाठी नगरसेवक नसावा: मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे; निवडणुकांत पक्षाच्या निर्णयानुसार वाटचाल होणार.जिल्ह्यात असलेल्या चार आमदारांवर त्यांच्या तालुक्यासोबतच शेजारच्या एका तालुक्याची जबाबदारी आगामी निवडणुकीसाठी सोपविण्याचा निर्णय शरद पवार यांनी घेतला आहे. बैठकीला गैरहजर असलेल्या आमदारांवर आजच्या बैठकीत ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे..या बैठकीला राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष खासदार सुप्रिया सुळे, प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील, सोलापूर जिल्ह्याचे प्रभारी माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, आमदार एकनाथ खडसे, माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील, आमदार जितेंद्र आव्हाड, जिल्हाध्यक्ष वसंतनाना देशमुख, जिल्हा कार्याध्यक्ष रवी पाटील उपस्थित होते. .जिल्हाध्यक्ष देशमुख म्हणाले, आमदार उत्तम जानकर यांना एका प्रकरणात दिल्लीला जावे लागल्याने ते आजच्या बैठकीला गैरहजर होते. करमाळ्याचे आमदार नारायण पाटील व मोहोळचे आमदार राजू खरे यांनी बैठकीला हजर राहता येणार नसल्याबाबत अगोदरच पत्र दिले होते..Female Doctor Case: पोलिसांचा तपास योग्य दिशेने : रूपाली चाकणकर; फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात घटनेची चौकशी.‘महाविकास’ म्हणून लढणारआगामी निवडणुका सोलापूर जिल्ह्यात महाविकास आघाडी म्हणून लढणार असल्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत झाल्याचे जिल्हाध्यक्ष देशमुख यांनी सांगितले. या शिवाय त्या-त्या तालुक्यातील स्थानिक आघाड्या जर सोबत आल्या तर त्यांनाही सोबत घेण्याचे आजच्या बैठकीत ठरले आहे. प्रदेशाध्यक्ष शिंदे व सोलापूर जिल्ह्याचे प्रभारी पाटील नोव्हेंबरमध्ये सोलापूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येणार असल्याचेही जिल्हाध्यक्ष देशमुख यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.