Sharad Pawar: शरद पवारांच्या बैठकीला तीन आमदारांची दांडी; आगामी निवडणुका सोलापूर जिल्ह्यात महाविकास आघाडी म्हणून लढणार

Ahead of Elections: आगामी निवडणुका सोलापूर जिल्ह्यात महाविकास आघाडी म्हणून लढणार असल्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत झाल्याचे जिल्हाध्यक्ष देशमुख यांनी सांगितले. या शिवाय त्या-त्या तालुक्यातील स्थानिक आघाड्या जर सोबत आल्या तर त्यांनाही सोबत घेण्याचे आजच्या बैठकीत ठरले आहे.
Sharad Pawar during the Mahavikas Aghadi coordination meeting held in Solapur district.

सोलापूर: आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीला सोलापूर जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीच्या चारपैकी तीन आमदारांनी दांडी मारली. माढ्याचे आमदार अभिजित पाटील हे एकमेव उपस्थित होते.

