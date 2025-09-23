सोलापूर

Navratri Festival 2025:'पंढरपूरातील श्री विठ्ठल अन्‌ रुक्मिणी मातेस पारंपरिक अलंकार परिधान'; मंदिरात शारदीय नवरात्रोत्सवाला प्रारंभ

Divine Splendor: पहिल्या दिवशी रुक्मिणी मातेस सोन्याचा मुकुट, वाक्या जोड, तोडे जोड, तानवड जोड, चिंचपेटी तांबडी, जवमणी पदक, जवेच्या माळा, लक्ष्मीहार, मोहरांची माळ, पुतळ्यांची माळ, हायकोल, सरी, कंबरपट्टा आदी प्रकारचे अलंकार परिधान करण्यात आले.
Vitthal and Rukmini adorned in traditional ornaments at Pandharpur temple as Sharadiya Navratri begins.

पंढरपूर : येथील श्री विठ्ठल- रुक्मिणी मंदिरात आजपासून (सोमवार) शारदीय नवरात्र महोत्सवाला सुरवात झाली. नवरात्र महोत्सवाच्या निमित्ताने विठ्ठल आणि रुक्मिणी मातेला विविध मौल्यवान अलंकार परिधान करण्यात आले.

