Navratri Festival 2025:'पंढरपूरातील श्री विठ्ठल अन्‌ रुक्मिणी मातेस पारंपरिक अलंकार परिधान'; मंदिरात शारदीय नवरात्रोत्सवाला प्रारंभ

पंढरपूर : येथील श्री विठ्ठल- रुक्मिणी मंदिरात आजपासून (सोमवार) शारदीय नवरात्र महोत्सवाला सुरवात झाली. नवरात्र महोत्सवाच्या निमित्ताने विठ्ठल आणि रुक्मिणी मातेला विविध मौल्यवान अलंकार परिधान करण्यात आले..नऊ दिवस रुक्मिणी मातेला विविध रूपात पूजा बांधली जाते. आज पहिल्या दिवशी रुक्मिणी मातेची सालंकृत पूजा बांधण्यात आली. यानिमित्ताने रुक्मिणी मातेला विविध पारंपरिक सोन्याचे दागिने परिधान करण्यात आले..आज पहिल्या दिवशी रुक्मिणी मातेस सोन्याचा मुकुट, वाक्या जोड, तोडे जोड, तानवड जोड, चिंचपेटी तांबडी, जवमणी पदक, जवेच्या माळा, लक्ष्मीहार, मोहरांची माळ, पुतळ्यांची माळ, हायकोल, सरी, कंबरपट्टा आदी प्रकारचे अलंकार परिधान करण्यात आले. तसेच श्री विठ्ठलास देखील नेहमीप्रमाणे सोन्याचा मुकुट, कौस्तुभ मणी, मोत्यांचा तुरा, नाम, दंडपेठ्या मोठा जोड, हिऱ्यांचा कंगणजोड, एक पदरी मोत्यांची कंठी, लहान- मोठा शिरपेच, मत्स्यजोड, हायकोल, मोहनमाळ, पुतळ्यांची व मोहरांची माळ, एकदाणी, तोडेजोड, तुळशी माळ आदी पारंपरिक अलंकार परिधान करण्यात आले..मंदिर समितीच्या अखत्यारीत लखूबाई, अंबाबाई, पद्मावती, यल्लमादेवी, यमाई-तुकाई माता आदी परिवार देवतांना देखील पारंपरिक पोशाख करण्यात आला आहे. नवरात्र उत्सवातील भाविकांची गर्दी विचारात घेऊन श्री विठ्ठल- रुक्मिणी मंदिर व परिवार देवता मंदिरात पुरेशा प्रमाणात सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी सांगितले.