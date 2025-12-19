सोलापूर

Uttam Jankar: अक्कल आणि डोकं नसलेला राज्यातील निवडणूक आयोग: राष्ट्रवादीचे आमदार उत्तम जानकर यांची टीका, नेमकं काय म्हणाले?

NCP MLA statement on Maharashtra Election issues: उत्तम जानकर यांची निवडणूक आयोगावर टीका: सरकारची क्षमता काय?
Uttam Jankar Attacks State Election Body Over Poll Decisions

Uttam Jankar Attacks State Election Body Over Poll Decisions

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-हुकूम मुलाणी

मंगळवेढा : सध्या निवडणूक आयोग हा झुकांड्या खातोय, रात्रीचे दारू पितोय सकाळी एक वेगळा जीआर काढतोय, दोन दोन महिने निवडणुका थांबवणे व लांबणीवर टाकणे.पारदर्शकता नसणे. प्रचाराला एक दिवस वाढवून देतोय अशा पद्धतीने अक्कल आणि डोकं नसलेल्या निवडणूक आयोग असेल तर सरकारची क्षमता काय असेल अशा पद्धतीने खिल्ली राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे आमदार उत्तम जानकर यांनी उडवली.

NCP
administration
MLA
district
Maharashtra Politics
Maharashtra State Election Commission
Political Controversy
Solapur

