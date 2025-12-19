Uttam Jankar: अक्कल आणि डोकं नसलेला राज्यातील निवडणूक आयोग: राष्ट्रवादीचे आमदार उत्तम जानकर यांची टीका, नेमकं काय म्हणाले?

-हुकूम मुलाणीमंगळवेढा : सध्या निवडणूक आयोग हा झुकांड्या खातोय, रात्रीचे दारू पितोय सकाळी एक वेगळा जीआर काढतोय, दोन दोन महिने निवडणुका थांबवणे व लांबणीवर टाकणे.पारदर्शकता नसणे. प्रचाराला एक दिवस वाढवून देतोय अशा पद्धतीने अक्कल आणि डोकं नसलेल्या निवडणूक आयोग असेल तर सरकारची क्षमता काय असेल अशा पद्धतीने खिल्ली राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे आमदार उत्तम जानकर यांनी उडवली..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित... तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीच्या प्रचार सभेच्या निमित्ताने ते मंगळवेढा येथे आले होते. सभेच्या समाप्तीनंतर ते माध्यमांशी बोलत होते.यावेळी बोलताना आ. जानकर म्हणाले की, सध्याच्या सरकारने सरकारी दहशतवाद निर्माण केल्यामुळे कुणाला लढू दिले जात नाही,कुणाला अर्ज भरून दिला जात नाही.जर भरला तर अर्जातील कागदपत्रे गायब केली जातात.साखर कारखाना व संस्थेच्यामागे ईडी,सी.बी.आय. चौकशीचा ससेमिरा लावून जेरबंद केले.त्यात जिल्ह्य़ातील राष्ट्रवादीच्या आमदारालाही जेरबंद केले..माजी आमदारकी घालवण्यासाठी देखील प्रयत्न केले जात आहे. जातीचा दाखला रद्द करतो,कोर्टात पीटीशन चालवतो.यासह अनेक माध्यमातून प्रयत्न चालवले जात आहे. पण माझा जन्म आमदारकीसाठी झाला नाही मी लढाऊ कार्यकर्ता आहे. सध्याच्या सरकारने सरकारी दहशतवाद निर्माण करत गावागावात गुंड निर्माण केले आहेत एखाद्या गावात नसेल तर शेजारच्या गावातून पुरवले जातात. आमच्याही तालुक्यात बाहेरून आणलाय. त्यासाठी आर्थिक रसद पुरवले जाते. .नगराध्यक्षचा उमेदवार विजयी न केल्यास निधी देणार नसल्याचे भाजपवाले सांगत असले तरी प्रत्येक गावाच्या हक्काचा निधी हा द्यावाच लागतो आणि तो आम्ही मिळवणारच न मिळाल्यास आम्ही त्यांच्या छाताडावर उभा राहून निधी आणू. .होता स्कार्फ म्हणून वाचला गळा! 'बिबट्याचा वृद्ध महिलेवर जीवघेणा हल्ला; गवतातून झडप, जिवाच्या आकांताने आरडाओरडा अन्.. .या सरकारने बारा वर्षात बांधलेल्या धरणाचे नाव सांगावे जे साधे कालवे काढू शकले नाहीत येणाऱ्या निवडणुकीत भाजपाचा भोपळाही फुटणार नाही असे चित्र जिल्ह्य़ात निर्माण झाले.सरकार आतापर्यंत उत्तर देत होते की, ईव्हीएम मध्ये घोटाळा नाही पण निवडणूक आयोगावर आमचे काम चालू आहे लवकरात तुम्हाला स्फोट झालेला दिसेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.