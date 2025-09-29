Solapur News: 'शताब्दी वर्षानिमित्त संघशक्तीचे विराट दर्शन': शहरातील सात नगरांतून हजारो स्वयंसेवकांचे घोष निनादात संचलन

सोलापूर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेला शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. या ऐतिहासिक शताब्दी वर्षानिमित्त रविवारी शहरातून स्वयंसेवकांचे शिस्तबद्ध पथ संचलन पार पडले. या संचलनाच्या माध्यमातून संघशक्तीचे विराट दर्शन झाले. संघदृष्ट्या शहरातील सात नगरातून हजारो स्वयंसेवकांनी घोषाच्या तालावर शिस्तबद्ध पद्धतीने विविध मार्गावरून पथसंचलनाद्वारे देशभक्तीचा उत्सव मोठ्या आनंदात साजरा केला..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.शहरातील विविध मार्गावरून रा.स्व.संघाची शिस्त, एकजूट आणि राष्ट्रनिष्ठा याचे विराट दर्शन या संचलनाच्या माध्यमातून नागरिकांना घडले. संघ स्थापनेच्या शताब्दी वर्षाच्या पंचसूत्री कार्यक्रमांची सुरुवात या संचलनापासून झाली आहे. रविवारी काही ठिकाणी सकाळच्या सत्रात तर काही ठिकाणी संध्याकाळच्या सुमारास मुख्य मार्गावरून हे संचलन झाले. संघाच्या गणवेशात असलेल्या हजारो स्वयंसेवकांनी संचलनात सहभाग घेतला..संचलन मार्गावर दोन्ही बाजूंनी उभे असलेल्या नागरिकांनी स्वयंसेवकांवर पुष्पवृष्टी करून त्यांचे जोरदार स्वागत केले. अनेक ठिकाणी महिलांनी औक्षण केले. मध्यभागी चार रक्षक स्वयंसेवकांसह परम पवित्र भगवा ध्वज त्यामागे घोषवादन करणाऱ्या स्वयंसेवकांचे पथक या दोन्हीच्या पुढे व पाठीमागे स्वयंसेवकांच्या तुकड्या (वाहिनी) असा पथसंचालनाचा साज होता. शताब्दी वर्षानिमित्त संचलनाद्वारे सामाजिक बांधिलकी व मूल्यांचा प्रसार देशातील शेवटच्या घटकांपर्यंत करण्यास सुरुवात झाली आहे. यातून सामाजिक समरसता कुटुंब प्रबोधन पर्यावरण संरक्षण स्वबोध आणि नागरी शिष्टाचार या पंचसूत्री बाबत आगामी काळात कर्तव्य करण्याचा संदेश देण्यात आला. प्रत्येक स्वयंसेवकाने आपापल्या क्षेत्रात सक्रिय राहून समाज परिवर्तनाचे काम करावे, हा या संचलनाचा मुख्य संदेश विविध वक्त्यांनी उत्सवात मांडला..पथसंचलन, उत्सव करणारी ७ नगरेशहरात संघदृष्ट्या एकूण १६ नगरे आहेत. त्यापैकी संघदृष्ट्या मल्लिकार्जुन नगर येथे सकाळी ७ वाजता पथसंचलन व उत्सव पार पडला. तर दुपारी साडेचार वाजता अण्णाभाऊ साठे नगर व विक्रमादित्य नगराचे संचलन व उत्सव तर सायंकाळी ५ वाजता भवानी नगर, सायंकाळी ७ वाजता माधवनगर, सायंकाळी ६ वाजता भगतसिंह नगर, सायंकाळी ६.३० ला भावनाऋषी नगराचे पथसंचालन व उत्सव पार पडले. दरम्यान, केशवनगर, पंचमूर्तीनगर, रेवणसिद्धेश्वर नगर, अशोक नगर, दयानंद नगर, संभाजी नगर, हनुमान नगर या ठिकाणी दोन ऑक्टोबरला उत्सव व पथसंचलन होणार आहे..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.संचलनानंतर उत्सव व शस्त्रपूजनशिस्तबद्ध संचालन पार पडल्यानंतर विविध नगरांमध्ये विजयादशमी उत्सव साजरा झाला. या ठिकाणी समाजातील प्रभावी व्यक्तींना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्यात आले होते. आगामी काळात गृहसंपर्क हिंदू संमेलन व पंचसूत्री यावर प्रत्येक घटकाला आपलेसे करण्याचा कानमंत्र यावेळी देण्यात आला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.