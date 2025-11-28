सोलापूर

Barshi Accident : 'शेळगावातील ज्येष्ठाचा रिक्षाच्या धडकेने मृत्यू'; सकाळी शेताकडे म्हैस घेऊन चालत हाेते अन्..

Morning Walk Turns Fatal: अपघातानंतर रिक्षाचालक घटनास्थळावरून पळून गेल्याची माहिती समोर आली आहे. स्थानिकांनी तत्काळ पोलिसांना कळवून जखमी व्यक्तीला रुग्णालयात हलवले; मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून अपघाताची नोंद घेतली असून पळून गेलेल्या रिक्षाचालकाचा शोध सुरू आहे.
Barshi Accident

Barshi Accident

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वैराग: सकाळी शेताकडे म्हैस घेऊन चालत रस्त्याने निघालेल्या व्यक्तीला मागून रिक्षाने जोरात धडक दिल्याने शेळगाव येथील ज्येष्ठ गंभीर जखमी होऊन त्यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. राजाराम अण्णासाहेब वानखरे यांनी उशिराने २४ नोव्हेंबर रोजी फिर्याद दिल्याने रिक्षा चालकाविरुद्ध वैराग पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे.

Loading content, please wait...
accident
barshi
district
accident death
accident case
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com