सोलापूर

Solapur News: सोलापूरच्या ५८ गावांसाठी दिलासादायक निर्णय; हैदराबाद गॅझेट नोंदी तपासण्याचे शिंदे समितीचे आदेश

Hyderabad State historical records Maharashtra: मराठवाड्यातून सोलापूरमध्ये आलेल्या ५८ गावांच्या जुन्या हैदराबाद गॅझेट नोंदींची तपासणी वेगाने करून दाखले देण्याचे आदेश; आरक्षण व शासन निर्णयाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता
Solapur's 58 Villages Get Hope: Shinde Committee Directs Record Verification

Solapur's 58 Villages Get Hope: Shinde Committee Directs Record Verification

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सकाळ वृत्तसेवा
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-अरविंद मोटे

सोलापूर : मूळ मराठवाड्यातील धाराशिव जिल्ह्यातील आणि सध्या सोलापूर जिल्ह्यात समाविष्ट असलेल्या मोहोळ, बार्शी, उत्तर सोलापूर व माढा या चार तालुक्यांतील ५८ गावांच्या हैदराबाद गॅझेटमधील जुन्या नोंदी तपासण्याचे, तसेच संबंधित रहिवाशांना दाखले मिळण्यात होणारा विलंब दूर करण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती शिंदे समितीने सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

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