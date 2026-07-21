Solapur News: सोलापूरच्या ५८ गावांसाठी दिलासादायक निर्णय; हैदराबाद गॅझेट नोंदी तपासण्याचे शिंदे समितीचे आदेश

-अरविंद मोटे सोलापूर : मूळ मराठवाड्यातील धाराशिव जिल्ह्यातील आणि सध्या सोलापूर जिल्ह्यात समाविष्ट असलेल्या मोहोळ, बार्शी, उत्तर सोलापूर व माढा या चार तालुक्यांतील ५८ गावांच्या हैदराबाद गॅझेटमधील जुन्या नोंदी तपासण्याचे, तसेच संबंधित रहिवाशांना दाखले मिळण्यात होणारा विलंब दूर करण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती शिंदे समितीने सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.मूळ मराठवाड्यातून सोलापूर जिल्ह्यात समाविष्ट झालेल्या या ५८ गावांच्या कुणबी नोंदी जिल्ह्यात उपलब्ध होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. यासंदर्भात योग्य कार्यवाही करण्याबाबत न्यायमूर्ती शिंदे समितीने सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून या ५८ गावांतील नोंदी तपासण्याचे आदेश दिले आहेत..प्रमोद अडसूळ यांनी शासनाकडे यासंदर्भात निवेदन सादर केले होते. त्यानुसार, तत्कालीन हैदराबाद गॅझेटमधील जनगणनेच्या नोंदींप्रमाणे सोलापूर जिल्ह्यातील चार तालुक्यांतील ही ५८ गावे पूर्वी हैदराबाद संस्थानात होती. सध्या ही गावे सोलापूर जिल्ह्यात समाविष्ट असून, तत्कालीन हैदराबाद संस्थानातील तुळजापूर व परंडा तालुक्यांचा त्यामध्ये समावेश होता..मराठवाडा विभागासाठी हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींच्या अनुषंगाने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी शासन निर्णय (जीआर) जारी केला होता. मात्र, ही ५८ गावे सध्या सोलापूर जिल्ह्यात (पश्चिम महाराष्ट्रात) समाविष्ट असल्याने, या शासन निर्णयातील तरतुदी व आरक्षणाचा लाभ त्यांना मिळणार की नाही, याबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यामुळे या ५८ गावांनाही २ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयाचा लाभ मिळावा, अशी शिफारस करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली होती..या निवेदनाची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती शिंदे समिती कक्षाचे कक्ष अधिकारी विष्णू मोहोळकर यांनी सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले आहे. अडसूळ यांच्या निवेदनानुसार पुढील योग्य कार्यवाही करण्यासाठी हे प्रकरण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आले आहे. या ५८ गावांतील जुन्या व जीर्ण अभिलेखांची तपासणी करून दाखले देण्यातील विलंब कमी करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, त्याबाबतचा अहवाल समितीकडे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे..यांनी केला पाठपुरावासोलापूर जिल्ह्यातील या ५८ गावांचा हैदराबाद गॅझेटमध्ये समावेश करण्यासाठी चळवळीतील प्रशांत भोसले आणि प्रमोद अडसूळ यांनी शासनाकडे निवेदन दिले होते. मूळ मराठवाड्यातील या ५८ गावांना हैदराबाद गॅझेटनुसार न्याय मिळावा, यासाठी मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली माऊली पवार, ॲड. श्रीरंग लाळे, डॉ. प्रमोद पाटील, पंडित ढवण, बालाजी साठे यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते पाठपुरावा करत आहेत..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.न्यायमूर्ती शिंदे समितीचे जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र आले आहे. ५८ गावांच्या हैदराबाद गॅझेटमधील समावेशनाच्या दृष्टीने ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. सर्वांनी एकजुटीने केलेल्या प्रयत्नांना यश मिळत असून, संपूर्ण यश मिळेपर्यंत आमचा संघर्ष सुरू राहील.- ॲड. श्रीरंग लाळे, मराठा आरक्षण अभ्यासक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.